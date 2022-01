Rafa Mateos ha comparecido esta mañana para hacer balance del pasado año político días después de que lo hiciera el alcalde, Luis Salaya. El líder del PP lo ha hecho para calificarlo de negativo y de hablar de "nula gestión" del equipo de gobierno, al que han acusado de "vivir de espaldas a la ciudad". Ha comenzado Mateos por la materia económica, afeando que el PSOE va a comenzar el 2022 sin un presupuesto municipal, igual que sucedió en los ejercicios 2020 y 2021. A su juicio, eso se va a traducir en "paralización y retraso de los proyectos". Mateos ha puesto como ejemplo la ralentización en las ayudas a pymes y autónomos, que "a día de hoy no han llegado a la totalidad de las empresas beneficiarias, porque se comenzaron a pagar la semana pasada".

El líder popular ha comentado fueron que esas ayudas son las que Salaya anunció en abril "que se iban a pagar con urgencia" y que en junio avanzaron que serían "inminentes" o que en octubre la concejala de Economía, Marian Costa, adelantó que "se habían aprobado y era cuestión de días". La realidad ha sido "que gran parte de las pymes han afrontado el final de 2021 sin recibir ni un solo euro por parte del ayuntamiento".

Según Mateos las políticas económicas del PSOE "salen muy caras", y en este sentido ha puesto como ejemplo la subida de impuestos municipales. "Cuando peor lo están pasando las familias, cuando más ayuda necesita la generalidad de los ciudadanos de Cáceres la respuesta ha sido un incremento de tasas: vamos a pagar más impuestos, vamos a pagar más por tener vehículos y vamos a pagar más por ser propietarios de inmuebles. La subida de impuestos -ha reiterado Mateos- es la respuesta de Salaya a la salida de la crisis".

Infraestructuras

Las obras ha sido otro de los capítulos en los que se ha tenido Mateos, que ha tildado de "preocupante" la "paralización" de la Concejalía de Infraestructuras, "que se ha convertido en una concejalía que no tiene acción ni un compromiso con la ciudad de Cáceres. No existe un solo proyecto nuevo que ejecute el Partido Socialista. Las pocas infraestructuras son aquellas que dejó el anterior equipo de gobierno del PP, muchas de ella criticadas por Luis Salaya y el concejal Andrés Licerán cuando estaban en la oposición y que ahora no se ruborizan al hacerlas suyas en la inauguración de las mismas".

En este sentido, Mateos ha insistido en que no se sabe nada de la conexión Macondo-Junquillo, una actuación que a día de hoy sigue sin ningún tipo de avance. También se ha referido a las obras de la calle Viena, Gómez Becerra o el parque del Príncipe que dejó el PP y que "lo único que han tenido que hacer los socialistas es aprobar la certificación de obras". La Casa de Cultura Rodríguez Moñino ha sido otra de las iniciativas a la que se ha referido Mateos en su comparecencia de hoy, "que no se ha terminado".

Para Mateos "la falta de compromiso con los ciudadanos tiene un sello especial cuando hablamos de los presupuestos participativos, que no son más que una partida de un millón de euros que se destina anualmente para inversiones en la ciudad de Cáceres. Ponen de manifiesto que el área de Infraestructuras no cumple sus compromisos y que en Cáceres sí existe una Concejalía de Barrios pero que no funciona porque los presupuestos participativos no se están ejecutando esta legislatura. A día de hoy faltan más de 500.000 euros por ejecutar del presupuesto participativo de 2019. Y hay que recordar que este gobierno era el que pedía mayor compromiso en los presupuestos participativos y es el gobierno que más está abandonando la inversión en los barrios".

En este sentido hizo una lista de inversiones pendientes: la pista de Sierra de San Pedro, los acerados de la avenida de Cervantes, el parque infantil de La Cañada, el parque biosaludable en Las Candelas, espacio de kalistena en el Junquillo, o espacio verde entre José Espronceda y Gonzalo Mingo.

Urbanismo

Sobre el área de Urbanismo también habló de parálisis. "Eso se traduce en que se dilatan en exceso y en el tiempo la concesión de licencias y eso se traduce en que Cáceres se convierte en una ciudad poco atractiva para los inversores y los emprendedores".

Turismo

Mateos ha admitido que los datos de este área mejoran, aunque con sus peros: "Suben las pernoctaciones pero esos datos hay que ponerlos en el contexto de los rodajes cinematográficos que se han producido en 2021 y en un contexto de pandemia, donde los viajes internacionales son inexistentes y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo muy importante para que una vez que se abran las fronteras y pasemos esta época de pandemia, Cáceres sea capaz de mantener los datos de turismo que hay a día de hoy".

Cultura y toros

Mateos apeló a mantener la cultura porque, ha dicho, "una ciudad sin cultura y sin mantener las tradiciones es una ciudad sin vida y si algo ha marcado el 2021 ha sido el desprecio que el equipo de Salaya ha tenido con un evento cultural importantísimo para la ciudad de Cáceres: los toros. Para el PP los toros son cultura y el PSOE está poniendo freno al desarrollo de los festejos taurinos y se está haciendo de forma intencionada".

El portavoz de la oposición ha vuelto a reclamar que se actúe en la reforma de la plaza de toros. "Sabemos que desde la Diputación y desde la Comisión Provincial de Patrimonio ya se ha dado el visto bueno a las obras y por lo tanto, si no tenemos esa obra es marcha es por culpa de Salaya y de su equipo de gobierno. Si una ciudad pierde sus tradiciones, pierde su esencia y pierde parte de su vida".

Deportes

En cuanto al área de Deportes ha asegurado que la privatización de las escuelas deportivas ha sido un fracaso. "Ya dijimos que cambiar el modelo de gestión podía tener consecuencias negativas para muchas de las escuelas de nuestra ciudad y el tiempo nos está dando la razón. Se ha privado a cientos de cacereños de la práctica de modalidades deportivas como la natación, el triatlón y la equitación como consecuencia de esa privatización".

Mateos ha denunciado además la falta de conservación de pistas deportivas en la ciudad y que no se haya llevado a cabo "ni una sola inversión en infraestructuras y eso se traduce en que las haya en condiciones lamentables, o que tengan goteras como los pabellones Maestro Kim y Teodoro Casado".

Además, y como fundamental, "Cáceres ha dejado de ser la sede de eventos nacionales de referencia. Hemos visto como la vuelta a España ha pasado por Extremadura y se ha olvidado de Cáceres, ha dejado de acoger campeonatos de España de diferentes modalidades deportivas. Esos eventos también dan vida a la ciudad, la dinamizan y eso es una mala noticia para la economía y los amantes del deporte".

Jóvenes

Mateos ha lanzado un órdago a Salaya para que los jóvenes se queden en Cáceres. "La principal política de juventud que tiene que haber en la ciudad de Cáceres es luchar para que los jóvenes no tengan que marcharse. Veíamos al alcalde sacar pecho con los datos de paro. Es cierto que ha bajado y que es una buena noticia, pero esa noticia hay que ponerla en un contexto, que es el de la despoblación de nuestra ciudad: por primera vez en los últimos 11 años ha perdido casi 1.000 habitantes. Solo en 2012 se perdieron 70 habitantes, pero estamos perdiendo casi mil habitantes por año y eso es una malísima noticia para nuestra ciudad. Y por eso hay que retener a los jóvenes, que no solo tengan la oportunidad de estudiar en Cáceres sino de desarrollar su proyecto vital aquí".

Cercanía

Mateos ha criticado que existan dependencias municipales cerradas a los ciudadanos. "Hay muchas personas que tienen que hacer interminables colas para poder acceder a una gestión administrativa para hacer algo tan sencillo como es presentar un documento en el registro municipal y eso es fruto de la mala gestión que se está llevando a cabo en materia de personal en este ayuntamiento. Pedimos al señor Licerán que de una vez por todas se convierta en un auténtico concejal de Personal del Ayuntamiento de Cáceres y que se ponga a gestionar la plantilla de este ayuntamiento para ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad y de cercanía porque en definitiva es lo que están demandando miles de cacereños".

Ribera del Marco

Son muchas las promesas incumplidas de Salaya, ha sentenciado Mateos: "Nada se sabe de esa famosa promesa de derribar el bloque C, y no se hace nada frente a las ocupaciones ilegales que se hacen día sí y día también. Nada se sabe del futuro del mercado de la dehesa de los caballos y nada de la Ribera del Marco".

En este último aspecto, la Ribera, Mateos ha indicado que "aunque intentos vendernos que se van a hacer actuaciones eso no es cierto. Las actuaciones están enmarcadas dentro del proyecto de una nueva estación depuradora para la ciudad, un proyecto que también dejó el Partido Popular cerrado con el ministerio y un proyecto al que solo se ha dado en pleno el visto bueno al anteproyecto de dicha actuación, que conlleva una depuradora y con ello unos nuevos colectores, algunos de los cuales pasan por la Ribera del Marco y se van a aprovechar para adecuarla. Pero no es un proyecto de mejora de la Ribera del Marco al que se refería Luis Salaya en su programa electoral. Ellos tenían ese promesa de devolver a la ciudad esa zona verde y lo que ha hecho es intentar taparlo".

Poca ambición

Para Mateos "el día a día se está comiendo al equipo de gobierno y están más preocupados de solucionar los problemas internos que tienen en su grupo municipal y tenemos al alcalde menos ambicioso de la democracia. Prefiere ser un buen alcalde socialista que un buen alcalde de la ciudad, un alcalde que no alza la voz ante las injusticias que se están cometiendo contra Cáceres". En este sentido ha dicho que nada se sabe de inversiones importantes como el aeródromo, la segunda fase del hospital o a alta velocidad, "que son fundamentales".

Finalmente, Mateos ha tendido su mano a Salaya recordándole que "gobernar no es un juego de niños, que hay que hacerlo con responsabilidad" y asegurando que "siempre que ha gobernado el PSOE a Cáceres le ha ido mal".