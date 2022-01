La fiscalía provincial pide 15 años de cárcel para cada uno de los acusados por la muerte del cacereño Iván Toribio en Madrid en 2020. Dos años después de que se produjeran los hechos y una vez que se ha completado la instrucción del caso, arrancó este lunes el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid a los dos imputados. El ministerio público califica el delito como homicidio, regulado en el artículo 138 del Código Penal, que contempla penas de 10 a 15 años de prisión. Por su parte, la acusación particular ejercida por la familia del joven fallecido defiende que fue asesinato --artículo 139 y 140 del Código Penal-- y reclama para ambos la máxima pena, 25 años de prisión. La diferencia entre ambos delitos es que en el segundo hay "alevosía, recompensa o ensañamiento").

Contrasta también la versión de fiscalía con la de la familia, ya que el ministerio público, ejercido por Ignacio Stampa, sostiene que el crimen está vinculado a un ajuste de cuentas con una mafia okupa, un extremo que en todo momento han desmentido los familiares del cacereño en todas sus declaraciones públicas. Por su parte, Stampa apunta que «fue víctima de paliza y apuñalado por la espalda con un machete de 55 centímetros para saldar una deuda la vivienda donde vivía de okupa por la que había pagado una cantidad de dinero y la acusación particular asegura que fue engañado y murió «de la peor forma posible».

En la primera jornada del juicio se constituyó el jurado popular que determinará al término de las declaraciones y la presentación de las pruebas si los acusados son culpables o no. A lo largo de la jornada de este martes está previsto que presten declaración los dos imputados. En cualquier caso, según ha trascendido este lunes, la defensa de ambos acusados defenderá la inocencia de ambos, ya que aseguran, ninguno de los dos participó en el apuñalamiento de Iván. Para uno de ellos, su defensa pedirá la libre absolución y para el otro, su abogado sostiene que él no fue autor de las puñaladas y apunta a que hay un tercer imputado que no ha sido identificado hasta ahora.