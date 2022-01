Las multas por acceder con el coche a las calles peatonales de los Obispos sin tener autorización podrán llegar hasta los 500 euros. Así lo recoge la ordenanza municipal que regula el acceso de vehículos a las calles de la zona centro y que entró en vigor este lunes para Obispo Ciriaco Benavente, Obispo Segura Sáez y Clemente Sánchez Ramos. Aunque las calles concluyeron las obras para tener plataforma única en 2020 no ha sido hasta esta semana, tal y como avanzó la concejala María José Pulido, cuando arrancará el control para que los coches que no tengan autorización no puedan entrar en las vías, tal y como ocurre ya en la calle San Pedro de Alcántara en la que el acceso se controla con cámaras.

En este caso, también se vigilará la entrada con cámara instalada en Clemente Sánchez Ramos. De esta forma se permitirá el acceso a los a los residentes con y sin garaje, los últimos para descargar o transportar a personas mayores durante veinte minutos --tendrán una vigencia de 3 años--, a los arrendatarios de los negocios y a los vehículos de carga y descarga para los locales de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas y de 18.00 a 20.00 --tendrán una vigencia de 2 años--. También podrán entrar taxis, vehículos de emergencia y municipales. En cuanto a las infracciones, la ordenanza detalla entre leves con multas de 100 euros, graves como superar el tiempo de permanencia entre 10 y 20 minutos de lo permitido, con 300 euros, y muy graves, superar el tiempo de permanencia más de 20 minutos o falsear el permiso, con hasta 500 euros y retirada del permiso. La primera jornada con el control de acceso en marcha transcurrió con tranquilidad. En declaraciones a este diario, el responsable de Frutería Begoña, uno de los negocios que presentó alegaciones, aseguró que de momento no han tenido problema aunque incidió en que los dos detalles que más controversia generarán se encuentran en la limitación de 20 minutos y en que solo se autoricen vehículos por residente -uno para los vecinos sin cochera- o por negocio.