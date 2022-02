El pianista cacereño Antonio Luis Suárez ofrece un concierto en el Gran Teatro de Cáceres este viernes, día 11, con motivo de la festividad de San Valentín. El concierto, titulado 'Un piano con amor', comenzará a las 20.30 horas y recorrerá grandes bandas sonoras de películas románticas que son historia, ya bien por su semblante más cinematográfico o bien por la particularidad musical de las obras.

En buena parte de ellas, el piano llegó a tener un protagonismo especial, ya no por su música, sino como "personaje" sin cuya presencia no se entendería el sentido último de la cinta. "Es difícil encontrar las palabras adecuadas para decirle a esa persona especial lo que sientes por ella, pero la música puede ser tu hilo conductor", ha asegurado el pianista, que añade que "el amor y la música no se ven, pero se sienten y se disfrutan como nada en la vida". Las entradas pueden comprarse ya al precio de 12 euros en la web del Gran Teatro o en la taquilla.