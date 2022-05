Ana Tijoux: «La minería refleja un atropello del sistema en todo el mundo»

Es para muchos el plato fuerte de la presente edición del Womad. La rapera chilena Ana Tijoux (Lille, Francia, 1977) se tomará este sábado el escenario de la Plaza Mayor de la capital cacereña para una actuación en la que promete, «habrá una buena combinación de los temas más antiguos y otros más nuevos, un repaso desde lo viejo hasta hoy». En sus 25 años de carrera en los que ha fusionado el hip hop con todo tipo de ritmos, Tijoux ha destacado por no morderse la lengua ante lo que ella considera injusto. En esta entrevista con El Periódico Extremadura lo demuestra.

En su Chile natal -a pesar de que nació y se crió en Francia por ser sus padres exiliados de la dictadura de Augusto Pinochet- el litio también es un bien codiciado y la minería motivo de protesta social, por eso, preguntada, por la situación en Cáceres no duda: «La minería refleja un atropello del sistema y es algo que se repite en todo el mundo. Yo no estoy en contra del progreso pero mi pregunta es ¿qué tipo de progreso queremos? Y también ¿qué significa progreso? Es algo que arrasa, tierra donde pisa, tierra donde pasa, un atropello y un desastre humano. Hay grandes multinacionales detrás de ello y están los Estados que les defienden y forman parte de ese conglomerado», denuncia.

«Los gobiernos que se dicen de izquierdas deben enfrentarse a la estructura del sistema»

No es baladí que señale también a gobiernos teniendo en cuenta la reciente victoria de Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, en las elecciones presidenciales que se celebraron en Chile el pasado mes de marzo: «Podemos hablar de izquierda o de supuesta izquierda. Hay gobiernos que tienen muy buenos mensajes e intenciones y cuando llegan, si no se enfrentan a la estructura sin miedo, al final no pueden hacer nada. En Chile tenemos un sistema pinochetista muy anclado y las dictaduras dejan secuelas. En estos días ha habido protestas muy fuertes allá y el Estado ha respondido con violencia. Una chica está entre la vida y la muerte», lamenta. Tijoux afirma: «Vivimos en un mundo cada vez más virado a la derecha».

«Ahora recién he estado leyendo sobre el anarquismo en España en los años 20 y esas ideas ahora parecen inimaginables, se les calificaría poco menos de terroristas», señala. «Llevamos un 2022 muy intenso, venimos de una pandemia en la que todos hemos sido médicos, todos virólogos. Los humanos somos una especie bien rara: de todo sabemos, aunque no nos paremos a pensar, parece que no podemos decir ‘pues mira de esto no sé’», afirma.

Desconexión de redes

Y es esa falta de reflexión uno de los motivos principales por los que Tijoux decidió dejar las redes sociales. «Llevo cinco meses desconectada. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no estaba creando, no estaba escribiendo ni construyendo. En cierto momento me dije ¿qué hago acá? Yo hago música, no soy modelo, todo esto de la imagen que tenemos que proyectar... Y a nivel personal me daba mucha ansiedad, eso de estar todo el rato con el dedito mirando y no viendo nada, así que aconsejo tremendamente desconectarse. Ahora duermo bien, estoy leyendo mucho», cuenta. «Además, para mí es pura distopía, con todo esto de las redes parece que estamos súper conectados pero en realidad hay tanta sobreinformación, tanta exageración, que cada vez somos una ciudadanía menos informada. Nada puede hacerse desde ahí. Yo soy una persona profundamente humanista y es en las relaciones reales, en la comunidad, donde se produce el cambio», añade.

Próximos proyectos

Por eso, ahora que está «desenganchada» Tijoux cambia el tono de la crítica a la ilusión cuando habla de todos los proyectos que tiene en camino, el más especial un libro de poemas que publicará con la editorial Lumen el próximo año:«Todo el proceso ha sido un reflexionar y extirpar una y otra vez. Creo que son todas las canciones que no logré escribir. Lo único que me falta es ponerle el título», narra. Además, tiene previsto «encerrarse» en septiembre y octubre para cocinar el que será su próximo disco, del que aún está buscando «su médula espinal».

«También veo mucha apología al ‘culo’, que no acabo de entender del todo»

«Será reivindicativo como todos porque creo que eso es algo que no se busca, sino que lleva uno en las convicciones, en su educación. A mí me parece que vivimos en una era de contradicciones. Por ejemplo, tenemos la lucha feminista muy instalada en la cultura popular, tipo te puedes comprar cualquier camiseta con un mensaje, pero ¿hasta qué punto ese mensaje ha calado con profundidad?», explica a la vez que admite que la música actual le parece «cada vez más misógina». «También veo mucha apología al ‘culo’, que no acabo de entender del todo», ríe. No tiene previsto ningún dueto para el álbum porque afirma que no quiere forzarlos, sino «que una canción diga ‘necesito esta voz’». Tras tener un pequeño papel como actriz en la serie La Jauría (inspirada en el caso de ‘La Manada’), Tijoux también está escribiendo un «pequeño guion», del que no quiere desvelar nada. Entre proyecto y proyecto, Cáceres tiene la oportunidad este sábado de disfrutar de esta artista de letras afiladas, que ahora que viene a la región se propone conocer más sobre los orígenes de Pedro de Valdivia, fundador de Santiago de Chile, y de otros conquistadores extremeños.