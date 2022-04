Expresar la diversidad cultural a través de la música es la principal esencia de uno de los festivales más reconocidos del mundo. La nueva edición del Womad tomará la plaza Mayor de Cáceres del 5 al 8 de mayo. Tras dos años de parón debido a la situación sanitaria, miles de personas volverán a celebrar uno de los eventos culturales más trascendentes de la región extremeña.

La idea de crear WOMAD (World Of Music, Arts & Dance) partió del cantautor y productor británico de rock, Peter Gabriel. Nació en 1980 como una organización que pretendía informar y despertar en el público el valor y las posibilidades de una sociedad multicultural, cuyos objetivos siguen latentes a día de hoy. En 1983, se consolidó como institución benéfica y comenzó a extender sus ideales en centros escolares, tal y como ocurrió con la música.

Los festivales internacionales que mezclaban música popular y étnica llegaron a principios de la década de los 90 a España, concretamente, a Cáceres.

1992

La primera edición del Womad en Cáceres se produjo los días 8, 9 y 10 de mayo en 1992 en el recinto Hípico, en la plaza Mayor y en la plaza de San Jorge. Supuso un impacto turístico y económico notable para la ciudad. Algunos de los artistas más relevantes que protagonizaron el estreno del festival fueron Altas Horas, Los Tupamaros, John Hammond, ob Geldof, Xutos e Pontapes, Inmaculate Fools y Salif Keita. El segundo gran concierto en el Hípico contó con la participación de Inlavables, Lucki Dube, Jah Wobbles Invaders of the heart, Los lobos, The pogues y Siniestro Total. El artista y decorador Stefan Roloff participó con sus famosas cigüeñas que instaló en toda la ciudad monumental.

El Periódico Extremadura realizó un especial con numerosas fotografías para ponerle el broche a una edición histórica.

1993

En 1993, la fama precedió al festival y las calles se llenaron. Fue la edición más recordada y mítica para muchos cacereños, con Kiko Veneno, Raimundo Amador, Oyster Band, Holmes Brothers, Kate Sant John o el propio Peter Gabriel.

1994

Estuvo a punto de no celebrarse debido a problemas económicos pero finalmente y durante solo un día, se llevó a cabo. Los artistas que asistieron fueron Francis Bebey, Matto Congrio, Immaculate Fools, Martin O´Connor, The Four Brothers y Rades.

1995

Esta edición recuperó la normalidad y contó con un programa mucho más extenso. Talleres, actividades, y múltiples conciertos animaron la plaza Mayor, San Jorge y Las Veletas. Jackie Leven, Gesuino Deiana, Tenores Di Bitti, Toto la Monposina y sus Tambores, Remmy Ongala/Orquesta Super Matimila, Jazz Jamaiica y The Well Oiled Sisters, entre otros, asistieron este año.

1996

Los días 10, 11 y 12 de mayo acogieron esta edición con numerosos artistas internacionales como Gregory Isaacs, Los Van Van, Cheb Mami, Remmi Ongala & Orchestre Super Matimila, La Barbería del Sur, Transglobal Undergroud, Andy Hamilton & His Jamica by Night Big Band y Telephaty, entre otros. Además, Stefan Roloff regresó con una nueva creación callejera a la que denominó 'los extraterrestres han llegado a Cáceres'.

1997

Esta edición contó con más artistas españoles como Los Activos, Sangre Nueva, Lewis Habana Jazz, Perroflauta y otros. Respecto a cantantes y grupos internacionales, destacaron Abdelli (Argelia), The Chieftains (Irlanda), Compay Segundo (Cuba) y Dhol Foundation (India – Inglaterra), etc.

1998

La primera edición que alcanzó los 100.000 asistentes. Un fin de semana histórico en la ciudad cacereña, donde personas de diferentes rincones del país y del extranjero disfrutaron de la fiesta durante los días 8, 9 y 10 de mayo. 24 artistas iluminaron las respectivas plazas de la parte antigua con sus conciertos. Destacaron Hijas del Sol, Café Quijano, Luis Pastor, Mariam Mursal, Sally Nyolo y Ghostland, entre otros.

1999

La suciedad y la masificación que dejó la edición anterior obligaron a trasladar los conciertos del sábado al ferial en 1999. Alrededor de 65.000 personas de diversos lugares del mundo se congregaron solo en el recinto hípico de Cáceres para disfrutar de los conciertos. Tras las quejas sociales y las preocupaciones del ayuntamiento, el servicio de limpieza mejoró considerablemente.

Participaron Waldermar Bastos, Eliades Ochoa & Cuarteto Patria, Eleftheria Arvanitaki, Andy White, Joi, Kila y Raul Paz, entre muchos otros.

2000

El 12, 13 y 14 de mayo se organizó el certamen íntegro en el recinto hípico, eso sí, con 50 artistas de 22 países en seis escenarios. Múltiples estands de ropa y comida, además de 40 talleres, completaban el espacio que sobraba. No hubo grandes estrellas, pero figuraban nombres muy sugerentes para los amantes de la música étnica: José Nicolás, Chumwamba, Creature Feature y Papel Noel.

2001

Womad seguía bullendo de público pero perdía su esencia, por ello, tras una negociación complicada en la que se temió por el festival, se adoptó un modelo mixto con actuaciones entre la plaza Mayor y el Hípico en 2001, 2002 y 2003. Se mezclaron los conciertos de pequeño formato, talleres y el mercado global en el marco de la ciudad histórica, con otros conciertos de más calado en el recinto Hípico de la ciudad.

Además, en 2001, hubo cuatro días de fiesta, desde el 9 hasta el 12 de mayo. Abrió sus puertas con la actuación del grupo extremeño Sangre Nueva y destacaron los conciertos del trío de origen zulú Shikisha, los sevillanos A falta de Pan y los internacionales Cachaba, Ida Kelarova y Bela Fleck & the Flecktones.

2002

Siguió el mismo formato que la pasada edición. Un total de 25 artistas de cuatro continentes estuvieron presentes. Caldito, Diego 'El Cigala', Macaco, Ojos de Brujo y Carnival Arts destacaron como artistas nacionales y Asere, Bill Cobham, Blind Boys of Alabama, Bonga, Coco Mbassi, Huong Thanh and Nguyen Lé, Julien Jacob, Koko Kanyinda and NII Tagoe, Los Bajeros de la Montaña y Maggie Squire, entre otros internacionales.

2003

Actividades con más de 50 deportes de distintos países, procesiones, talleres, mercados y estands volvieron a ocupar la parte antigua de la ciudad. Uno de los atractivos de esta edición fue la presencia de Los de Abajo, el grupo mexicano que se presentó como "la primera banda de salsa punk". 23 artistas de 13 países conformaban el cartel de este año con nombres como Ali Slimani, Risenga Macondo y Rosario Gracia, Cara Dillon, Joji Hirota, Geoffrey Oryema, Manecas Costa, Los Fakires, Maya Wolfe, Mazy Bartlett, Temple of Sound o Stanley Beckford.

2004

En 2004 volvió la tensión a costa del presupuesto con el consorcio Gran Teatro, piedra angular del Womad extremeño, y éste comenzó a barajar un certamen alternativo. La calle se puso del lado del Womad, al igual que el ayuntamiento y los hosteleros, por lo que se llevó a cabo del 5 al 8 de mayo. Moreno Veloso más 2, Paquito D'Rivera & las Hermanas Márquez, Sevara Nezarkhan, Kila y El Bicho fueron algunos de los artistas y grupos más atractivos de esta 13ª edición.

2005

En 2005, la cita multiétnica se negó a seguir en el Hípico y volvió al centro histórico prescindiendo del sábado para evitar aglomeraciones. Aun así, vivió su jornada inaugural más multitudinaria con 20.000 personas en el casco viejo. Tres escenarios acogieron los conciertos de Carmen Linares, Chico César, Abdelli, Lura, Kevin Johansen, Les Yeux Noirs, Angá Fusión, Abdullah Chhadeh, Seckou Keita y Laye Sow, entre otros.

2006

Se celebró del 10 al 13 de mayo en la plaza Mayor y la plaza de San Jorge de Cáceres como dos escenarios emblemáticos donde actuaron 29 artistas de 17 países, seis de ellos españoles, de los que cuatro son formaciones extremeñas. Destacaron Akim El Sikameya, Cara Dillon & Sam y Liam Ó Maonlaí, David Tavares, Fatback Band, Tania María, Habana Abierta, La Chicana, Dona Rosa, Stella Chiweshe y Kiki Dee.

2007

El concierto en el Gran Teatro del grupo sudafricano Ladysmith Black Mambazo abrió de forma oficial la edición de 2007. Se amplió de forma considerable el programa de talleres para niños y adultos. Respecto a las actuaciones musicales, se desarrolló un cartel artístico que viajaba a lo largo de cuatro continentes de la mano de casi una veintena de nombres: Afel Bocoum, Toumani Diabaté, Tony Allen, Cherifa Kersit, Bettye Lavette, Trio Joubran, María del Mar Bonet, Antonio Carmona, entre otros.

2008

En 2008 se repitió la misma situación que en 2004 y se llegó a la misma conclusión, esta vez con Carmen Heras como alcaldesa. El Womad se quedaba en Cáceres. Incluso, la Consejería de Cultura comenzó a planear un nuevo festival de organización propia alegando que este había perdido calidad. La diputación, el ayuntamiento, los empresarios y una opinión pública mayoritaria salieron en defensa del Womad.

A esta 17ª edición acudieron cantantes y grupos como Aynur, Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, Cactus Crew, Calima, Concha Buika, Cukinho, Darga, David D’Or, Devon Sproule, Hasan Yarimdunia Quintet, Josh Dion Band, Las Chicas del Sol, Los Alienígenas, Luisito Quintero, Mala Rodríguez, Malandanza y Mariem Hassan, entre otros.

2009

Desde este año, el festival vuelve cada primavera sin sobresaltos, con alguna divergencia lógica y salvable, y mantiene un formato de cuatro días de programación en la plaza Mayor, el casco histórico y el Gran Teatro. Del 7 al 10 de mayo de 2009, se disfrutó de la presencia de Amadou & Mariam, Alambiqueña del Oeste, Aterciopelados, Bibi Tanga, BLK JKS, Carlos Ojeda, DePedro, Elíades Ochoa, Inlavables, Hindi Zahra, La Shica, Manantial Folk, Mayte Martín, Salif Keita y más.

Además de los conciertos y talleres, se realizaron proyecciones de películas en la Filmoteca de Extremadura donde se analizaban y comentaban las películas vistas, cuyos temas giraban en torno a la diversidad cultural.

2010

La cita multiétnica con las músicas, artes y danzas del mundo en 2010 estuvo marcada por la lluvia. Aun así, no impidió que los asistentes disfrutaran de los conciertos de 31 artistas como Anita Chowdry, Bratsch, Bob Swaim, Charlie Djemai, Da Brains, Flora Gomes, Louise Block, Nneka y más.

La presencia española en el festival estuvo cubierta por ocho actuaciones: Amparo Sánchez, Ayahuasca, Debarro, Giulia y los Tellarini, Los increíbles asfalfadores, L'Mentos, Scath y el Tío Carlos.

2011

Bajo el lema 'Celebramos 20 años', el Womad recibía su vigésimo aniversario en la ciudad cacereña. Con un presupuesto de 346.000 euros, conformó un listado de 18 artistas y numerosas actividades culturales. Los asistentes disfrutaron de los conciertos de A Naifa, 9Bach, Baloji, Barrunto Bellota Band, Bigott, Candi Staton, Chapelier Fou, Dobet Gnahoré, Don Letts DJ, El Viaje de Rose, Felisa Vega, Hypnotic Brass Ensemble, Imelda May, Kiko Veneno, Les Grandes Personnes, Orchestre National de Bàrbes, Skalabraos y Takeifa.

2012

El consorcio del Gran Teatro de Cáceres anunciaba a finales del 2011 que la edición de 2012 estaba en vilo por dificultades de acuerdo entre los diferentes actores del evento. Finalmente, tras una tensa espera y a tan solo un mes del festival, se publicó el cartel para 2012. Con un recorte del 60% respecto al presupuesto del año anterior y un día menos de fiesta, Cáceces se consolidó como la única ciudad del mundo, junto a la británica, con más ediciones del festival.

El programa contó con la presencia de 15 artistas de 9 países: Brassroots, Deolinda, Ebo Taylor, Juan De Marcos Afro-Cuban All Stars, The Boxettes, Aziza Brahim & Gulili Mankoo Band, Esma Redzepova y Lucrecia son algunos de los que estarán presentes.

2013

Volvieron los cuatro días de festival, concretamente, del 9 al 12 de mayo. 17 artistas llenaron la plaza Mayor con sus actuaciones: Amesmalúa, Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, Carmen Souza, Donovan Copley’s Hot Water, Find Emma, Hanggai, Julián Maeso, La Chiva Gantiva, Los Alienígenas, Mambo Diablo Big Band, Nidi D’Arac, Niño Josele, septeto, Rokia Traoré, Sílvia Comes, The Barons of Tang, The Dhol Foundation y The Soaked Lamb.

2014

De nuevo, más de 100.000 visitantes se pasaron en algún momento por el festival multicultural. La entonces alcaldesa, Elena Nevado, se refirió a Cáceres como "la capital de la cultura de Extremadura". Del 8 al 11 de mayo, los números musicales estuvieron cubiertos por 17 cantantes: Arizona Baby, Babylon Circus, Blitz the Ambassador, Brass Wires Orchestra, Chloé Bird, Cigdem Aslam, Clinton Fearon, El Niño del Pegamento, Germán López, La Chocolata, La Pegatina, Laura, Mamani Keita, Olivenza, Sophia Charaï, The Correspondents y Vieux Farka Touré.

2015

Una de las ediciones más multitudinarias que se recuerdan. Al presupuesto cerrado en 2014 de 360.000 euros, se suman 60.000 euros que aportó el Consorcio Gran Teatro como gastos de producción, por lo que el presupuesto final fue de 420.000 euros.

Alice Russell, Aurora and The Betrayers, Batida, Dino Saluzzi, Diván du Don, ElZurdo, Eska, Kobo Town y otros cantantes trajeron melodías de otras partes del mundo. La representación extremeña estuvo de parte de elautoGnomo, El Twanguero, Magnífico y Alé Canalla.

2016

Una jornada marcada por incensantes lluvias que no impidieron al público saltar y bailar al ritmo de la música. Del 5 al 8 de mayo, 26 artistas tomaron el mando este año. Destacaron 47Soul, Altas horas, Argentina, Asian Dub Foundation, Bambikina, Deck-Project, Descalzas, Dr. Olmedo, Ester Rada, Eysa, Lura, Manuel Alienígena y Niño de Elche, entre otros.

2017

Más de 150.000 personas participaron en los cuatro días de conciertos y actividades, que sus organizadores calificaron como edición "histórica", al superar cualquier cifra de asistencia anterior. El cartel de conciertos contaba con 29 nombres de diversos países como Aka George, Blick Bassy Javi Dinohaurio, Transglobal Underground, The Brand New, Sharon Shannon y más.

2018

Se batió el récord de los 150.000 asistentes del pasado año. Además, con menos incidencias y problemas sanitarios. El éxito de la 27ª edición del festival vino acompañado de 28 artistas como Milo Ke Mandarini, Lino Suricato, The Ska Vengers, Happy New Year & 3AM, Oumou Sangaré, Sotomayor, Omar Souleyman y otros.

En el escenario dedicado al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), actuaron los siguientes ocho grupos extremeños: Subterráneos, Arte Unfly, Picatoste, Shoul & Libraloggia, Lejin, R.A.I.N., RMD Beatmaker y Paradise Key.

2019

La última edición del festival desde que comenzó la pandemia por covid. Más de 155.000 personas volvieron a asistir y en los tres días del evento, del 5 al 8 de mayo, solo se registraron intoxicaciones etílicas y atenciones sanitarias leves. Se desarrollaron más de 60 actividades, entre conciertos, talleres infantiles (que se llevaron a cabo en el museo de Cáceres), de baile y la actividad ‘El mundo de las palabras’ (con Antón Reixa y María José Goyanes).

Algunos de los cantantes que conformaron la lista fueron Enverea, Vaudou Game, Seventh Sun, Delrey, Gaye Su Akyol, Colectivo Panamera, Les Motriz, María Rodés, Calypso Rose, Jungle by Night, etc.

En el escenario dedicado al Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), actuaron los siguientes ocho artistas extremeños: Arias, J Vega, Pepe Peña And The Garden Band, Three House, Free Mind, La Moma Vieja, Los Tai Tabú y Puerta Oeste.

A diez días del esperado regreso del Womad, las expectativas crecen respecto a los invitados que conformarán el cartel de la nueva edición, que será anunciado este viernes. Las calles cacereñas volverán a celebrar la diversidad étnica y cultural con libertad, pero sobre todo, con la pasión que caracteriza a esta festividad. ¿Qué sorpresas habrá?