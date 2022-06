Cáceres está rodeado por suelo que tiene algún tipo de protección, no solo la que da el plan de urbanismo, sino también otras figuras de preservación que son superiores, en especial la Zona de Especial Protección de Aves de los Llanos, que está próxima al casco urbano y que ocupa aproximadamente un tercio del término municipal. Si se quiere buscar un enclave para un aeródromo en un suelo que sea no urbanizable y que no tenga ninguna protección, la única bolsa con terreno suficiente está en el noroeste de la ciudad, detrás de la autovía A-66 y de la reserva de terreno que se hace para la ampliación de las Capellanías.

Hay otras bolsas de terreno no urbanizable común al oeste y suroeste de la ciudad, pero están demasiado próximas a Aldea Moret el Junquillo y Ceres Golf y están dentro del cinturón de la A-66. Si se quiere que esté más lejos de la ciudad, hay más suelo. Fue lo que se hizo hace catorce años, cuando se proyectó la construcción de un aeropuerto, entonces se llevó la ubicación a las inmediaciones del río Ayuela, dentro del término municipal, pero mucho más cerca de Aldea del Cano que de Cáceres. Se fue a este sitio porque está entre las dos grandes Zepas que ocupan la mayoría del término municipal, la de la Sierra de San Pedro y la de los Llanos. Lo suficientemente alejadas de ambas. El enclave que se propuso para el aeródromo está dentro de esa bolsa de suelo no urbanizable común en el oeste y noroeste de la ciudad. Se buscó un enclave que además estuviera cerca de un nudo de comunicación viaria, la conexión de la N-521, que se tendrá que desdoblar en un futuro, con la A-66. Cuando se pensó en esta ubicación, que la abanderó una fundación, Cáceres Capital, que buscaba alternativas tras descartarse La Cervera por estar en la Zepa de los Llanos, también estaba en proyecto que la vía de ferrocarril fuese en ese mismo eje, creando una gran plataforma de comunicación. La zona propuesta por la fundación, que además tenía la ventaja de que el suelo era de otra fundación participada por las administraciones, la hizo suya el gobierno del PP de la Junta, que en 2014 presentó su proyecto de aeródromo y hasta lo sacó a concurso. Compró el suelo, pero hizo una evaluación ambiental insuficiente, motivo por el que el gobierno de la Junta del PSOE, que sustituyó al ejecutivo del PP en 2015, tuvo que desistir del concurso. No se retomó hasta finales de 2017, hasta que se adjudicó la redacción del estudio de impacto ambiental. Se mantuvo la misma ubicación y se repitió la misma historia, otra vez razones ambientales obligan a desistir, no del aeródromo, pero sí de esa ubicación por la proximidad a zonas de protección de aves y el riesgo de colisión de las aeronaves (es un aeródromo proyectado para avionetas) con las aves. El sitio que se planteó es el mejor por su rápida salida a vías de comunicación, pero tiene en sus inmediaciones dos Zepas, la del Complejo de los Arenales y la de la Casa de la Enrejada, y un poco más alejada, pero en el mismo área, la de los Llanos. Lo más llamativo es que es la propia Junta de Extremadura, a través de su dirección general de Sostenibilidad, la que ahora aconseja a la Consejería de Movilidad, promotor del aeródromo, que se tenía que haber buscado otra alternativa de ubicación en la misma zona, más alejada de la Zepa del Complejo de los Arenales, y no quedarse con el emplazamiento que había elegido el PP en 2014, que tenía la ventaja de que el terreno era ya público, lo que evitaba que se tuviese que ir a unas expropiaciones y a un mayor gasto. Es destacable que esa advertencia de Sostenibilidad, que ayuda a que la declaración de impacto ambiental sea negativa, no se hiciera durante la redacción del estudio de impacto ambiental, sobre todo porque la primera vez que el Ministerio de Medio Ambiente paralizó el proyecto ya se habían formulado alegaciones por las asociaciones conservacionista sobre la incidencia de la infraestructura en los espacios protegidos y en las Zepas cercanas. Por eso ahora hay que buscar otra ubicación. Con el mapa de los suelos no urbanizables que rodean Cáceres y que están cercanos al casco urbano, el único suelo no urbanizable sin algún tipo de protección es el que está al norte del sitio propuesto, cuanto más al norte más se aleja esta infraestructura de los espacios protegidos donde hay presencia de aves. Cáceres cuenta con un cinturón de suelo no urbanizable con protección porque así se quiso durante los más de cinco años que duró la redacción del plan general municipal de urbanismo, desde aproximadamente 2004 hasta su entrada en vigor en 2010. Es el diseño de ciudad que se decidió entonces. Solo ha habido dos grandes intentos para flexibilizar los usos, el principal fue que en el terreno protegido Llanos, pero fuera de la Zepa, no hubiese limitaciones para instalar parques fotovoltaicos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiró ese intento del ayuntamiento. Ahora está en el Tribunal Supremo. El ayuntamiento quiere revisar los usos y actividades que se permiten en cada nivel de protección para que se pueda compatibilizar esa protección con el desarrollo de proyectos económicos que puedan tener cabida. Aunque se esperara a la sentencia del Supremo sobre las fotovoltaicas. La mina de litio y la planta de tratamiento del mineral para la producción de hidróxido de litio se encuentran atrapados por esa protección del suelo. Todo el suelo donde se pretende desarrollar tiene algún tipo de protección, en algunos se permiten las actividades extractivas, con limitaciones, pero no una planta industrial, al menos dentro del municipio de Cáceres, ya que al lado también está el de Sierra de Fuentes. La empresa siempre habla de tres alternativas, pero sin localizarlas. Si son en Cáceres, sí necesita modificar la protección que el plan de urbanismo da al suelo. Desarrollar este tipo de proyecto en estos terrenos siempre necesitará de la modificación del plan general, ya sea por el propio ayuntamiento o con otras figuras autonómicas. Si no se hace ese cambio, siempre que sea en el término de Cáceres, no hay mina ni planta. Usos en suelos protegidos que rodean Cáceres y otros SNUC Es el suelo no urbanizable común, es donde menos complicado sería el desarrollo de nuevas actividades al no tener ninguna protección ambiental. Cerca del casco urbano de Cáceres hay este tipo de suelo en el oeste y noroeste, que es donde se propuso el aeródromo, y pequeñas bolsas al suroeste. SNUPD Es suelo no urbanizable protegido Dehesa, donde se permiten explotaciones agrarias y ganaderas, actividades extractivas con limitaciones, como la distancia al casco urbano, actividades para disfrute educativo y esparcimiento al aire libre, actividades docentes y culturales y energía solar fotovoltaica con limitaciones. SNUPH Es suelo no urbanizable protegido Humedales, se permiten explotaciones agrarias y ganaderas, actividades para el disfrute educativo, esparcimiento al aire libre, docentes y culturales y energía solar fotovoltaica con limitaciones. Junto al suelo no urbanizable común del oeste hay un área importante. SNUPLL Es suelo no urbanizable protegido Llanos, donde se permiten explotaciones agrarias y ganaderas, actividades extractivas con limitaciones, actividades para disfrute educativo y esparcimiento al aire libre, docentes y culturales y energía fotovoltaica sin limitaciones de potencia y tamaño (está anulado por el TSJEx y recurrido al Supremo), salvo en la Zepa. También se permiten usos productivos vinculados a depósitos de chatarras y gestión de residuos (está anulado por el TSJEx). SNUPMF Es suelo no urbanizable protegido Masas Forestales, donde se permiten explotaciones agrarias y ganaderas, actividades para disfrute educativo y esparcimiento al aire libre, actividades docentes y culturales y energía solar fotovoltaica pero con limitaciones. SNUPM3 Es suelo no urbanizable protegido Montaña 3, donde se permiten los usos vinculados a explotaciones agrarias y ganaderas. No se pueden construir nuevas edificaciones de uso residencial. SNUPM2 Es suelo no urbanizable protegido Montaña 2, donde se permiten los usos vinculados a explotaciones agrarias y ganaderas. No se pueden construir nuevas edificaciones de uso residencial. SNUPM1 Es suelo no urbanizable protegido Montaña 1, donde se permiten los usos vinculados a explotaciones agrarias y ganaderas, actividades extractivas con condiciones como la distancia al casco urbano y la construcción de viviendas siempre que estén en una parcela de al menos 8 hectáreas y con una superficie máxima edificable de 250 metros cuadrados. SUble El suelo urbanizable, es el más próximo al casco urbano, linda con él porque son las zonas de crecimiento de la ciudad para sus distintos usos (dotaciones públicas y privadas, industrial, terciario, residencial...). Donde hay más suelo para nuevas urbanizaciones residenciales es al sur, entre Casa Plata y el ferial, y al norte, entre Gredos y Ronda y la carretera de Casar, mientras que todas las traseras de las Capellanías es industrial.