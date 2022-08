En la actualidad hay muchas personas que al no tener trabajo intentan buscarse la vida de múltiples formas. Este es el caso de David de Rueda, un cacereño que se gana la vida trabajando en la calle, concretamente catando en la ciudad monumental, animando así las visitas de los turistas y los paseos de los viandantes que disfrutan con el maravilloso entorno que conforma el casco histórico de la ciudad monumental.

David cuenta que siempre ha tocado la guitarra clásica. «Empecé con 12 años y desde entonces no he parado de hacerlo, Nunca he tenido una formación musical como tal, puesto que es toco de oído. Soy autodidacta y siempre he ido por mi cuenta en el ámbito musical».

«Si yo soy feliz con lo que hago, mis padres también lo son», asegura el cantante David de Rueda

De Rueda recuerda que comenzó a tocar en la calle porque estaba sin trabajo. «Al principio empecé para acompañar a un amigo que también cantaba en público, pero después me busqué la vida yo solo y además de tocar la guitarra decidí cantar. Mi amigo me metió más por el mundo del flamenco y ahora es a lo que me estoy dedicando básicamente».

En Gran Teatro

«Cuando estoy en la calle me siento muy realizado, además utilizo las actuaciones del día a día para hacer una especie de ensayo sobre las canciones que me estoy preparando y que estreno de manera oficial en mis actuaciones. De hecho, el próximo 25 de septiembre tengo una actuación preparada en el Gran Teatro de Cáceres, en la cual se escucharán muchos de los temas que canto diariamente en las calles», explicó.

El cantante cuenta que comenzó a hacerlo porque no tenía trabajo, pero que si ahora le ofrecieran algo mejor, sin necesidad de estar en la calle, quizás no dejaría de hacerlo porque le gusta mucho el exterior, en concreto, la ciudad monumental. «La acústica es maravillosa», apostilló. «Además de en Cáceres también he estado en Madrid cantando en algunos sitios y la verdad es que me viene muy bien para ganar algo de dinero, ya que al no estar trabajando, los ingresos son mínimos», sentencia.

La familia del cantante está muy contenta con la labor que está realizando. «Si yo soy feliz con lo que hago, ellos también lo son. Es mi hobby y es tan válido como una profesión», declara. Afirma igualmente que a sus padres «les hubiese gustado que me dedicase a una profesión tradicional, como por ejemplo, funcionario, pero la verdad es que yo no me veo así», asegura mientras sus acordes llenan de música la ciudad monumental de Cáceres.