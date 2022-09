La Policía Local de Cáceres ha detenido este sábado en el Paseo de Cánovas a un hombre por “amenazar, chantajear, y agredir” al dueño del Asador La Fusa, José Carrasco, ubicado en la calle San Pedro, según describe el propio afectado a El Periódico Extremadura. El propietario de este céntrico establecimiento destaca que “este señor no es la primera vez que me pide dinero y ya había causado diversos altercados en el bar. Al negarme a dárselo me ha golpeado en el hombro y se ha marchado corriendo. Ya he puesto la denuncia y ahora mismo voy a ir a Urgencias para que me vean el golpe”.

Los hechos sucedieron alrededor de las 13.00 horas. Cuando Carrasco recibió el impacto con la mano del agresor, acto seguido llamó a la a la policía para explicarle lo sucedido. Ante la inminente llegada de los agentes, el autor fue detenido minutos después al lado de la Fuente Luminosa tras una persecución. La actuación ha causado un gran revuelo entre los viandantes que paseaban por allí en ese momento.