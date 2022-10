La empresa de economía social Remudarte, promovida por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, inicia hoy (y hasta el próximo viernes, 28 de octubre) una campaña de recogida de textil barrio a barrio, donde «podrás dejar la que ropa que no uses en los puntos de recogida que Remudarte tendrá distribuidos por los diferentes distritos de la ciudad», y así poder destinar la ropa y el calzado que no uses a fines sociales y solidarios, a través de la creación de empleo para personas en riesgo de exclusión.

La acción de Remudarte ha comenzado este lunes en Aldea Moret (de 9.00 a 11.00 horas, en el parque Banco Colores) y Nuevo Cáceres (en el Parque de la Avenida Pierre de Coubertain, junto a Cocemfe), de 16.00 a 18.00 horas; y en el Parque de las Pérgolas (de 18.00 a 20.00 horas). El martes estarán en San Francisco y Plaza Italia: El Rodeo, de 9.00 a 11.00 horas; el pabellón Serrano Macayo, de 11.00 a 13.00 horas; Museo Pedrilla, de 16.00 a 18.00 horas; y Plaza Antonio Canales, de 18.00 a 20.00 horas. El miércoles en Mejostilla, jueves en Moctezuma, Las 300 y Llopis y el viernes en Los Castellanos y por último en el R-66. Toda la información puede consultarse en el Facebook de Remudarte (@REMUDARTE). Desde Remudarte señalan que se puedes llevar «ropa, calzado y complementos (absolutamente todo vale); con tus aportaciones alargas su ciclo de vida, reduces la generación de residuos, fomentas el consumo ético y sostenible a través de la reutilización textil, ayudando a detener la sobreproducción de ropa, sin consumir recursos naturales, y colaboras en dignificar que personas sin recursos puedan elegir gratuitamente prendas de calidad en la tienda moda re- #Cáceres (Gil Cordero, 5)». Remudarte recoge 300.000 kilos de ropa en su primer año Feria Resotext Por otro lado, Remudarte participará por segundo año en RESOTEXT, l Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, dentro del proyecto europeo LOCALCIR de la Diputación Provincial de Cáceres. Se celebrará el próximo 26 de octubre en el Complejo Cultural San Francisco, en horario de 14:30 a 19:30 horas, con 40 empresas expositoras, el doble que en 2021, lo que demuestra la voluntad de las empresas del sector textil y de la moda del territorio EUROACE por ofrecer una oferta más sostenible y contribuir a buscar soluciones creativas a los residuos textiles.