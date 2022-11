El proyecto de mina subterránea de litio en Valdeflórez es uno de los temas más espinosos de cara a las elecciones de mayo de 2023 y continúa generando turbulencias en las formaciones políticas. Ayer el nuevo partido regionalista Extremeñistas anunciaba que ha abierto un expediente disciplinario a Raquel Iglesias, a la que presentó como candidata a la alcaldía de Cáceres (el pasado mes de octubre) en coalición con Una Extremadura Digna (UED), «por no defender el ideario del partido» en el transcurso de la concentración del pasado sábado en contra del proyecto minero.

Falta de confianza en la nueva directiva

Por su parte, Iglesias ha anunciado su desvinculación de Extremeñistas por «la falta de confianza en la nueva directiva» del partido regionalista y «la imposición de unas directrices de trabajo inasumibles; obstáculo insalvable a la hora de permanecer en el partido». Pero mantiene su candidatura local por el partido Somos Cáceres en coalición con UED. El placentino Jorge Andrade es el nuevo presidente de la gestora de Extremeñistas (tras la renuncia de José Julio Tiemblo por motivos personales), que lidera un nuevo equipo que dice combinar «juventud y experiencia». Desde Extremeñistas aseguran que Iglesias «ha desobedecido las directrices marcadas por la gestora con respecto a los posicionamientos del partido, principalmente sobre la mina de litio». Y recuerdan que su postura pasa por celebrar una consulta popular sobre la instalación para que «sea la ciudadanía quien decida la mejor opción» y después el pleno municipal. De esta forma, ha condenado las palabras vertidas en un vídeo por la hasta ahora candidata Iglesias, que culpa «a los políticos de no escuchar a la ciudadanía», por las que «Raquel Iglesias ya no forma parte de este partido». Extremeñistas también han anunciado que abandonan su coalición con UED «tras constatar importantes discrepancias». Y aseguran que no se ha firmado ninguna medida programática para determinar la posición de Somos Cáceres sobre la mina de litio y la asistencia a la manifestación.

Consulta popular sobre la mina

Extremeñistas califica las declaraciones de Iglesias de “anti política” y se reafirma en su petición al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, de celebrar un referéndum sobre la mina de litio. Mientras que Somos Cáceres ha anunciado que continúa su trabajo como partido político de ámbito provincial, «una vez finalice el proceso de constitución en el que estamos inmersos».

Coalición local

Por ultimo, Somos Cáceres aclara que su intención es «mantener la coalición local con UED, una vez el partido se encuentre en disposición de hacerlo». UED y Extremeñistas presentaron su proyecto de coalición el pasado 25 de octubre en Cáceres. En la rueda de prensa, la candidata Iglesias subrayó que «estamos en contra de la creación de la mina de litio a los pies de nuestra ciudad por el grave perjuicio que tendría para nuestra salud y para el medio ambiente». En la presentación de la candidatura, Iglesias señaló que ideológicamente «nuestro proyecto es transversal, moderado pero también progresista, feminista y ecologista; entendemos la política como forma de dar soluciones a los problemas, a través del diálogo y del consenso, estamos alejados de radicalismos intransigentes, excluyentes y del mensaje que incitan al odio». Y añadía que «queremos centrarnos en los problemas reales del día a día de los cacereños y alejarnos de esa política de salón y postureo que nos ha traído hasta el punto en el que nos encontramos. No dependemos de nadie, somos libres para trabajar sin trabas por esta ciudad y eso es lo que nos diferencia de los demás».

Precisa Iglesias que Cáceres «necesita un equilibrio entre este desarrollo y la sostenibilidad medioambiental, ya que solo el 2% de nuestro término municipal está libre de algún tipo de restricción en términos medioambientales». Sin embargo, subrayó en ese encuentro con la prensa que la coalición que ahora se ha diluido se oponía «rotundamente al asentamiento de industrias meramente extractivas».

La coalición local UED-Somos Cáceres se suma a otra opción regionalista/provincialista para los comicios municipales de mayo de 2023, con la formación que lidera el ex portavoz de Ciudadanos (Cs) y actual edil no adscrito en el consistorio, Francisco Alcántara, que formó el partido Cáceres Viva.