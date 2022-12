Sonrisas, palacios y buena mesa: así suple Cáceres sus desventajas

Organizar un congreso nacional requiere como mínimo un año. Lo adecuado son dos. Cada congresista supone unos 450 euros, más viaje y hotel. Por tanto, los promotores exigen un nivel de calidad muy elevado, un nivel que deben conseguir las empresas del sector OPC (Organizadoras Profesional de Congresos). No se trata solo de reservar hotel, desplazamientos o catering. El trabajo de las OPC, muy desconocido, exige dominar todas las facetas de un encuentro de negocios: contratación de los mejores ponentes según cada ámbito, divulgación nacional e internacional, preparar galas muy exigentes, gestionar decoración, manejar idiomas, controlar la gastronomía e incluso coordinar la agenda profesional de modo que no haya ponencias demasiados largas o cafés demasiado cortos que no dejen tiempo a cerrar un acuerdo.

María José Curto es la voz más experimentada en la capital cacereña. Comenzó en los años 80 y su empresa, Orexco, ha organizado este año 23 congresos y reuniones profesionales (además de entrega de premios, presentaciones, inauguraciones...). Lo primero que deja claro es que no se puede confundir un evento (boda, fiesta...) con una reunión profesional o congreso, siempre orientado al conocimiento. «Lamentablemente existe un intrusismo importante», reconoce. Organizar un congreso, afirma, «exige una profesionalidad para rentabilizar recursos y presupuesto, y seleccionar a los mejores proveedores, con el fin de llegar a resultados muy óptimos, porque en este sector no vale cualquier cosa». «Utilizamos las bazas de nuestra tierra para compensar al ponente tras un viaje de tres horas desde Madrid» MARÍA JOSÉ CURTO - Organizadora de Congresos y presidenta del Clúster de Turismo Ahora mismo, en la Oficina de Congresos de Cáceres hay cinco OPC. «Necesitamos tiempo para ultimar el programa científico junto con el promotor de cada congreso: localizar ponentes, centrar la temática, elaborar una agenda coherente sin horarios intempestivos…», detalla María José, también presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura. Paralelamente, las OPC ponen en marcha toda la logística y la agenda social (sede, hoteles, patrocinio, promoción…). Ciertamente, Cáceres ha cogido un buen impulso en este denominado turismo MICE (’Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events’). La pregunta es: ¿Cómo se supera la falta de buenas comunicaciones frente a otras ciudades tan competitivas, del tipo Córdoba o Toledo? El tren de altas prestaciones es relativamente reciente en Extremadura, y los congresistas siguen apostando por el avión y el AVE. «Yo empecé en esto en 1989 y siempre hemos sufrido la misma desventaja. Lo que hacemos es buscar la fórmula para que ese trastorno que le generas al ponente con un viaje de tres horas en coche desde Madrid, o dos horas y media desde Sevilla, se compense ya en el destino (Cáceres) con un programa más atractivo y con buena cocina, que es una baza fundamental», desvela María José Curto. El carácter, una ventaja En esto, la ciudad juega con ventaja por las características de los propios cacereños: «Los recepcionistas, los taxistas, los técnicos de sonido o las personas de apoyo tienen que ser muy profesionales y a la vez amables. Todos debemos estar un punto por encima, y el carácter de los extremeños sirve de mucha ayuda, nos diferencia de otros», destaca. Por tanto, al ponente que llega de grandes distancias se le compensa con un buen hotel, con una persona que acude atenta a recibirle, con almuerzos espléndidos, vinos de calidad o un paseo entre palacios. Y resulta fácil, «porque tenemos un alto nivel en patrimonio, productos y gastronomía». Así es como los profesionales del sector logran atraer congresos y obtener buenas valoraciones. «Formamos un destino privilegiado, agradable..., y eso bien compensa un poco de distancia», resume María José Curto.