Moda Re, sociedad cooperativa de iniciativa social pública creada por Cáritas, presentó el pasado miércoles ante la Comisión Jurídica de Extremadura un recurso administrativo contra los pliegos del concurso para que una empresa gestione en concesión la limpieza viaria y la recogida de la basura. Es el primer contratiempo que sufre un contrato que tiene un coste de 121 millones de euros, el más importante que se resolverá en esta década en el consistorio, para un periodo de concesión que es de once años.

El recurso no ha paralizado de momento el plazo para la presentación de ofertas, que este viernes se mantenía hasta el próximo 5 de julio. El ayuntamiento conoció la reclamación de Moda Re el pasado jueves y tiene de plazo hasta el lunes para presentar sus informes y alegaciones. Entonces la comisión decidirá si admite la reclamación y suspende la tramitación del concurso. Por los antecedentes, un caso similar se dio recientemente en Pontevedra, es probable que se deba paralizar la tramitación y que se tengan que ajustar los pliegos.

Según informó este viernes Moda Re, la base de su recurso es la misma que la de la reclamación presentada en Pontevedra, que estimó el tribunal administrativo de Galicia y que obligó a paralizar el contrato de concesión de la basura en la población gallega. Lo que expone Moda Re es que los pliegos del concurso de Cáceres no cumplen una de las disposiciones de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en vigor desde el 10 de abril de 2022. Esta disposición está referidas a las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos textiles. Cáritas cuenta en la actualidad con varios contenedores de recogida de ropa en calles de la ciudad.

La citada ley establece que los contratos para la recogida de estos residuos (textiles, muebles y enseres) se tendrán que adjudicar y licitar de manera preferente a través de concesiones reservadas, no todo, pero sí al menos el 50% del importe de la adjudicación deberá ser «objeto de contratación reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social autorizadas para el tratamiento del residuo».

Es decir, toda la recogida del textil no puede entrar en el conjunto del contrato que se adjudique cuando se resuelva el concurso de la basura y al menos la mitad se debe dejar en manos de empresas con un fin social, como es el caso de Moda Re. La disposición de la citada ley permite a la administración, en este caso al ayuntamiento, a que justifique o motive las razones por las que entiende que no debe ajustarse a esta salvedad en la recogida de residuos.

Eso es lo que está ahora haciendo el ayuntamiento y tiene plazo hasta el lunes para hacerlo. Luego resolverá la Comisión Jurídica de Extremadura, que primero tendrá que decidir, en cuanto inicie la tramitación del recurso, sobre la suspensión cautelar del concurso.

En Pontevedra, el tribunal administrativo de Galicia no dio por válidas las consideraciones hechas por el consistorio. Ni aspectos como el contar con un interlocutor único y gestor del contrato ni aspectos como la subida de costes no fueron tomados en consideración porque «ya han sido relegados por la propia disposición legal al priorizar otros objetivos de interés social». El tribunal gallego tampoco aceptó otra de las consideraciones del ayuntamiento gallego, que argumentó que en la valoración de las ofertas presentadas al concurso se tendría en cuenta la participación de las empresas de economía social. El tribunal concluyó que al no cumplirse la disposición adicional de la ley solo cabía la aceptación del recurso y la suspensión del concurso. La solución que al final adoptó el ayuntamiento de Pontevedra fue sacar la recogida de residuos textiles del concurso. El procedimiento en Cáceres corre el riesgo de estar paralizado más de un mes, entre que la comisión resuelve el recurso de Cáritas y, en el caso de que lo acepte, se tuviesen que retocar los pliegos.

Que se podía haber dado este situación ya estaba en las previsiones de los técnicos de la Inspección de los Servicios Municipales, que en un informe, que está entre la documentación adicional del procedimiento de contratación, ya justifican por qué no se ha hecho una adjudicación de la recogida de basura por lotes, esto hubiese permitido separar la recogida del textil del resto. No se ha hecho, según el informe, por, entre otras causas, mantener la homogeneidad y la calidad en la prestación del servicio, por la optimización de los medios humanos y materiales y por la complejidad que supone la coordinación del contrato si se ejecuta por una pluralidad de contratistas.

En ese informe se recuerda que los residuos de ropa usada y calzado son menos del 0,5% de los totales y que además, en zonas y suelo privado, ya hay instalados contenedores, treinta, que son de Cáritas y que se mantendrían. Estos contenedores suman más de la mitad de los que hay para este tipo de recogida, «cumpliéndose con la no exclusividad del servicio de recogida de esta fracción por parte del ayuntamiento».