Por poco que atendieras en la clase de Filosofía te sonarán algunas frases que los filósofos llaman frases célebres pero que en realidad son tontunas. Por ejemplo, esta que no te digo a quien pertenece para no desprestigiarle más aún: «Es más fácil que no exista nada a que exista algo». Díselo a un tío normal, no a un filósofo, y te dirá: «Tuestástontooqué».

Pero piensa un poco, no mucho que dedicar mucho tiempo a pensar en estas cosas es peligroso. Por ejemplo, tú eres miedoso y antes de acostarte miras debajo de la cama para comprobar si hay alguien escondido. Nunca hay nadie, pero mira por donde una noche está ahí Taylor Swift. Esto es un problemón si te pones metafísico, porque hay gente que se pone chula, nerviosa, y no debe extrañar que alguno se ponga metafísico porque has de hacerte un montón de preguntas. Tenéis que existir al mismo tiempo Taylor y tú. Ella ha de desear hacer el amor y tú también. Debe elegirte a ti. ¿Por qué existe Taylor? ¿Por qué existes tú? ¿Porque ella tiene ganas de hacer el amor? ¿Por qué las tienes tú? Sería grave que no las tuvieras. ¿Por qué te ha elegido a ti? Esto es inexplicable. ¿Te parece fácil que suceda todo eso y que tenga una explicación razonable? Aunque a mí me parece que la pregunta más difícil de contestar es esta: «¿Y qué le digo a mi esposa?» ¿No sería más fácil que no existiera nada? Claro que como no tienes ningún interés en hacerte metafísico sino en estar con ella mandas al carajo a la metafísica y te haces positivista.

Piensa un poco. ¿Qué es más fácil, que esté Taylor debajo de la cama o que no? Y no confundas posibilidad con probabilidad. En fin, no te hagas posmoderno pues para esta gente no importa nada, ni siquiera Taylor. Y menos aún te hagas aristotélico porque, según Aristóteles, tu serías una sustancia y lo de Taylor un accidente (supongo que de situación o modo, el francés por ejemplo). Aunque, si es accidente, a lo mejor te indemniza el seguro.