La exhumación de una fosa común en Zarza la Mayor, aplazada para instalar una nueva grúa

Aplazados los trabajos de exhumación en la mina La Paloma de Zarza la Mayor -donde prevén encontrar una veintena de cuerpos de represaliados- por problemas de logística cuando los excavadores se encontraban ya a 30 metros bajo tierra debido a que esta altura era la máxima a la que podía acceder la grúa, según indicó Morales durante la presentación del premio Conchita Viera.

«Van a desmontar toda la instalación, colocarán una grúa de mayor capacidad y continuarán una vez que esté montada», dijo Morales. De esta forma, el grupo Aranzadi parará retomará los trabajos en unos meses. El presidente provincial explicó que la mina es «muy complicada» porque tiene ramificaciones con varias entradas y pozos que dificultan las excavaciones, por lo que el equipo de trabajo va a buscar planos para conocer mejor su estructura. «Nuestro deseo hubiera sido tener los cuerpos antes, pero todavía no hemos sido capaces de llegar al fondo de la mina», señaló.

«Todo indica que los cuerpos están allí, pero no son capaces de llegar, la propia seguridad e integridad de las personas que están allí y porque físicamente la grúa ya no llega, porque pensaban que estaría a veintitantos metros, pero ya van a 30», incidió Morales, que recalcó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y que no concluirá hasta que se encuentren los cuerpos.

