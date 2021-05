Miajadas ya tiene presupuesto. Acaba de ser ratificado por el pleno en sesión extraordinaria y asciende a 10.832.073,51 euros, lo que supone un ascenso de 437.137,24 euros con respecto al ejercicio anterior, un 3,05 % más. «Son unas cuentas equilibradas en ingresos y gastos», comenta el alcalde, Antonio Díaz.

En lo que se refiere a la retribución, destacar que no se sube ningún impuesto, manteniendo también la derogación de los ingresos de tres ordenanzas: como la de mercadillo, terrazas y veladores, puestos, barracas y casetas.

Se realizarán dos revisiones del tributo de actividad económica. Por una parte, para que se pague lo que corresponde y no se evadan impuestos, dirigido mayoritariamente a grandes empresas, de modo que «si no se ingresa, no se cobra», comentaba el edil miajadeño. Para ello se contratará una compañía que realizará el estudio. Por otra parte, el IBI asimismo será revisado, puesto que hay personas que siguen pagando una tasa por solares cuando ya hay en ese terreno una construcción.

Los canones directos, procedentes de bienes inmuebles, actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana suponen 4.238.233,46 euros, un 39,13 % del total del presupuesto. A lo que sumando los tributos indirectos, procedentes de construcciones, instalaciones y obras, que asciende a 120.000 euros, representan entre los dos más del 40% de los fondos municipales.

Se va a vigilar más la ocupación de vía pública cuando se ejecute una obra, que en la mayoría de los casos ocupa más tiempo y más metros. Esta tarea será realizada por los agentes de Policía Local que pasan a segunda actividad.

Se mantienen algunas tasas como la de los abonos de la piscina municipal, que se espera poder abrir este verano si la situación sanitaria lo permite. Ya se están desarrollando las reparaciones y preparativos pertinentes para poder ponerla a punto con tiempo y seguridad. El regidor recalcó que el ayuntamiento está libre de deudas.