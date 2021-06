El Mesón de la Jara es un establecimiento con carácter propio. De la mano del matrimonio (Pilar María Aguado Gallego y Gabriel Chico Aragón) podrá disfrutar de su cocina tradicional con ricos manjares. En la localidad cacereña de Villar del Pedroso se cocina siempre con productos frescos, autóctonos y de gran calidad. Desde sabrosas carnes, hasta calamares, sepias o pescados, pasando por generosos aperitivos con cada consumición, raciones o sus famosos bocadillos, o el cuidado menú del día. Es un placer compartir conversación con Gabriel que recibe a El Periódico Extremadura con mucha amabilidad y atención.

Nos acomodamos en un coqueto espacio rústico en el interior del local y nos dispusimos a disfrutar de un espectacular desayuno que salía de la cocina para hacer felices a nuestros paladares. Arrancamos: café, zumo de naranja y una tostada que pide a gritos que le hinquemos los dientes. ¡Ay!, esos pequeños placeres de la vida que deberían venir con prescripción médica.

No deja pasar por alto el deficiente funcionamiento de la señal de la televisión pública extremeña

«Han sido tiempos bastante difíciles. Pero no perdemos la fe. Cumplimos todas las medidas que dictan las autoridades sanitarias a rajatabla y confiamos que con el verano la cosa remonte», añade el hostelero. «Perdona, que me entra gente. ¡Hola! ¿qué tal, dígame?» Así se atiende en el bar en el que durante la entrevista no ha cesado el trasiego de desayunos. «Y ahora nos toca resistir con esto del coronavirus», indica Gabriel,

Disponen de una amplia terraza. «Los clientes son fijos, pero también de paso. El trato con cercanía es clave», apunta. Y no deja pasar por alto el deficiente funcionamiento de la señal de televisión, puesto que no sintonizan Canal Extremadura.