El PP ha subrayado que es "totalmente falso" que se haya coaccionado y usurpado votos por correo en Casares de las Hurdes y acusan al PSOE de "atentar" contra las bases de la democracia, "sembrando dudas sobre la transparencia en el voto".

Así, los populares hablan de una "burda campaña" provocada por el "nerviosismo que reina en las filas socialistas" y que solo pretenden "manchar la imagen de los populares y de comparar este hecho con lo ocurrido en Mojácar, donde sí ha acudido la UCO".

"Tomaremos las medidas judiciales oportunas ante una nueva denuncia falsa firmada por Eduardo Béjar como cada cuatro años. La última fue archivada, como ocurrirá en esta ocasión", ha señalado el PP en respuesta a la denuncia presentada en la fiscalía por el dirigente socialista sobre la posible coacción a dos vecinos por parte del teniente de alcalde en Casares de las Hurdes y candidato en el número 2 de la lista del PP, Miguel Ángel Domínguez.

Segú indica el PP, tal y como puede apreciarse en los vídeos difundidos, la denuncia "no tiene ningún fundamento porque no hay coacciones, no hay compra de votos, ni siquiera hay votos en sí", subraya el presidente del PP de Cáceres, Laureano León.

El vecino se dirige al representante del PP, según los populares

El vecino es quien se dirige al representante del Partido Popular para que acuda a su casa. Le pide que le explique el contenido de una carta que ha recibido en la que, desde el censo electoral, le indican que no puede votar al no estar inscrito. Cuando llega el concejal popular a su domicilio "es grabado sin su consentimiento e increpado por quienes toman las imágenes", según ha defendido el PP.

"En ellas se aprecia que en ningún caso hay voto, no existe tal sobre de Correos, ya que como refleja la carta adjunta, no pueden votar al no formar parte del censo electoral", recalcan los 'populares'.

"No hay compra de votos, ni de voluntades. Esto solo está en la cabeza de quienes graban un vídeo sin consentimiento de las partes y pretenden crear un relato falso, con el único objetivo de marchar la imagen del PP y de comparar este hecho con lo ocurrido en Mojácar donde sí ha acudido la UCO", ha subrayado León.

Así, considera que se trata de una "burda campaña del PSOE que solo muestra el nerviosismo que reina en las filas socialistas", añade León, y que "ataca directamente a las bases de la Democracia, poniendo en duda la transparencia del voto", denuncia.

Así las cosas, el Partido Popular "tomará todas las medidas judiciales oportunas ante una nueva denuncia falsa" y espera que "Vara no se ponga de perfil, pida disculpas públicas y exija al representante del PSOE, Eduardo Béjar, que no diga en sede judicial como ya hizo hace cuatro años que desconoce los términos de la denuncia que ha firmado, que él simplemente se limita a firmar, para evitar responsabilidades", ha concluido.