No hay tiempo para aburrirse este verano en Torreorgaz. El municipio ha iniciado un intenso programa de actividades lúdicas, culturales y deportivas en el que destaca el concierto estelar de India Martínez en la plaza de toros previsto para el día 5 de agosto a las once de la noche. Pero no será la única estrella que pase estos días por el municipio cacereño, pues Maki y María Artés, así como la cantante de copla María Gallego también ofrecerán sendos conciertos. Completan el programa lúdico las famosas Olimpiadas Torreorgaceñas (una gincana por todo el pueblo que finaliza en una colorida fiesta en la explanada del campo de fútbol), el Aquagym y Día Saludable, el concurso de doma de campo, las actividades solidarias a favor de Divertea, el fin de semana del emigrante, los campeonatos de fútbol 8 y pádel, el Gran Prix y la vaquilla del aguardiente, entre otras muchas actividades.

El alcalde de Torreorgaz, Francisco Giraldo, recuerda que hasta el día 20 de agosto todos los fines de semana hay actividades en el municipio. "Son muy variadas y dirigidas a todos los públicos, que culminarán con una fiesta especial para los emigrantes que se desarrollará durante los días 18, 19 y 20 de agosto", afirma. Las celebraciones en Torreorgaz se estructuran en dos grandes bloques. El primero, que se desarrolla casi en su totalidad en julio es la semana cultural. El segundo, que comienza el 5 de agosto y hasta el 20 de agosto constituyen las fiestas en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción y este año tienen como colofón un fin de semana dedicado a los emigrantes. Semana Cultural de Torreorgaz La Semana Cultural torreorgaceña se extiende desde el 12 al 23 de julio. Grupos folclóricos de las Islas Madeiras y Corea del Sur demostrarán sus habilidades en un festival que se desarrolla al mediodía en la calle La Cruz. El sábado 15 de julio por la noche se desarrollan las olimpiadas muy especiales en las que participan equipos locales de seis personas mixtos. El lunes, 17 de julio, es el Día Saludable, en el que se sucederán actividades en la piscina y un paseo nocturno. El martes 18 será la semifinal de la liga de verano de fútbol y la cantante de copla Pilar Boyero cantará en el bar de la piscina. Al día siguiente al mediodía comienza el campamento Divertea, una convivencia entre niños del campamento de Torreorgaz y niños con TEA, y por la noche habrá un bingo solidario, cuya recaudación se destinará a Divertea. La final del campeonato de fútbol femenino será el jueves 20 a las diez y media de la noche. La Semana Cultural de Torreorgaz tiene un marcado carácter familiar y por eso está programada el viernes 21 una acampada en familia. Al día siguiente habrá tiro al plato nocturno y una fiesta de los años 80 y 90. La gran celebración acuática será el domingo 23 de julio al mediodía, con hinchables y fiesta de la espuma. Muy esperado es el concurso de doma de campo previsto para las 21.00 horas en la plaza de toros, al que seguirá una fiesta hasta el amanecer. El jueves 3 de agosto será la final de la Liga de Padel. Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción Sin embargo, eso solo será el calentamiento para las Fiestas de la Virgen de la Asunción, patrona local. El inicio estelar de las celebraciones será el sábado 5 de agosto con el concierto de India Martínez a las once de la noche en la plaza de toros. La artista cordobesa ha sabido fusionar el flamenco y el pop, habiendo cosechado grandes éxitos en su gira de este verano. India Martínez se educó en el flamenco y después descubrió la música pop. Pese a su juventud, es una autoridad en esta fusión tan racial y contemporánea. Nueve álbumes, discos de oro y platino y nominaciones a los Grammy Latinos avalan su trayectoria. La expectación en toda la provincia por este recital es enorme y se recomienda comprar la entrada con antelación. El miércoles 9 de agosto será la inauguración oficial de las fiestas en la calle Cruz, con la presentación de los quintos y diversas actuaciones infantiles a partir de las once de la noche. Un carnaval de verano se desarrolla el jueves 10 de agosto, con la charanga La Crisis y el DJ Dani Rodríguez. Al día siguiente, al mediodía se jugará al plato escondido y por la noche la Orquesta Princesa nos hará bailar a todos. El sábado 12 de agosto les toca el turno a otras estrellas, concretamente a Maki y María Artes, después el grupo de animación L.T. Dance y el DJ harán bailar a todos hasta el amanecer. El domingo 13 de agosto a las ocho dan comienzo dos actividades: la misa del emigrante y la fiesta ibicenca en la piscina municipal. Intensa será la jornada del lunes 14 de agosto, con encierro infantil, Gran Prix y suelta de vaquilla, la charanga Follow The Leader y la gran orquesta Magikal Show. El martes 15, la actividad comienza con diana floreada y vaquilla del aguardiente. Al mediodía será la emotiva misa en honor de la Virgen de la Asunción. La cantante de copla Laura Gallego pondrá el broche musical. El viernes 18 y sábado 19 de agosto están consagrados a los emigrantes. Habrá unas olimpiadas senior, cena de la Vaca del Emigrante y actuación en el colegio. El domingo 20 de agosto se dan por finalizadas las actividades con un desayuno de despedida en el paseo del Emigrante.