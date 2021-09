La cantante Zahara ha expresado este viernes que, en su opinión, el arte "tiene que vivir al margen de los convencionalismos y del sistema" y ha pedido, parafraseando al director Fernando Palacios, no tenerle "miedo".

Así se ha pronunciado la artista en su cuenta de Instagram horas antes de su actuación en Toledo, precedida por la polémica suscitada en torno al cartel que anunciaba el evento, en el que la cantante andaluza aparece vestida como la Virgen con un niño en sus brazos y con una banda azul en la que se puede leer 'Puta', el título de su último disco que también da nombre a su gira, y que generó críticas de Vox, así como de ciudadanos y colectivos.

En su post de Instagram, Zahara afirma que las obras que más le han gustado han sido aquellas que no le han dejado indiferente. "Puedo estar frente a un Pollock y sentir su violencia, la agonía en cada trazo y con eso simplemente sentirme reconfortada, pero entender a la persona que había detrás de esas pinceladas salvajes y desesperadas ha hecho que me obsesione aún más con el artista que las había vomitado. Otras veces, alejarse de toda explicación hace que el cuadro, la escultura o la canción te coloque a ti frente a ti mismo, te obligue a sacar lo que tienes por ahí, tus prejuicios, tus inseguridades, tus miedos. Intentamos entender lo que tenemos delante sin que nadie nos diga lo que hemos de sentir y entonces ahí nos sentimos huérfanos, necesitados de esa figura adulta sabelotodo que nos diga qué es lo que nos tiene que provocar", manifiesta la artista.

En su opinión, "un arte que no intenta complacer es como una buena sátira que no necesita un paréntesis que justifique su ironía", afirmando que el arte, tal y como ella lo entiende, "tiene que ser libre para alcanzar esa grandeza", viviendo "al margen de los convencionalismos y del sistema".

"Puede ser un hijo de su tiempo, pero sin duda, no tiene que obedecerle. El arte no tiene que caerte bien, ni ser simpático, no tiene que alegrarte el día o estropeártelo. Puede ofenderte, puede emocionarte, puede liberarte, puede incomodarte, pero eso no lo decide el arte, eso lo decides tú al dejar o no que te atraviese. El arte solo puede existir desde su propio universo, desde su verdad sin censura, desde su libertad para ser él mismo sin dar explicaciones", continúa la cantante.

"Ya lo decía Fernando Palacios. El arte no mata. No le tengáis miedo al arte. Nos vemos esta noche en Toledo", ha concluido Zahara.

Críticas y retirada del cartel

El promotor privado que organiza el ciclo de conciertos 'Toledo Alive' optaba por retirar el cartel promocional del concierto ante las críticas suscitadas por el mismo. A este respecto, desde el Ayuntamiento toledano trasladaban a este promotor el malestar suscitado por varios ciudadanos y colectivos en torno a dicho cartel promocional y recordaban que dicho ciclo no está incluido en la programación municipal.

Esta retirada se producía después de que la portavoz de Vox en el Consistorio capitalino, María de los Ángeles Ramos, señalara que este cartel es "una nueva provocación intolerable" y alegando que el equipo de Gobierno municipal permitía "que se ataque la libertad religiosa de la mayoría de los toledanos".

Incluso el propio arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, pedía respeto hacia la figura de la Virgen María para no herir los sentimientos religiosos de los ciudadanos, apuntando que "todas" las imágenes de la Virgen María son siempre, para los católicos, "los iconos queridos que nos recuerdan la protección de nuestra Madre del cielo, a quien siempre profesamos cariño y devoción".

De su lado, Zahara, en un concierto en Valencia, afirma que su única respuesta sería "encima de un escenario cantando, defendiendo el arte, la música y la libertad de expresión".

La cantante era apoyada en redes sociales por artistas de la talla de Amaral, Rozalén, Elvira Sastre o Ana Milán, así como de formaciones políticas como Podemos o incluso por la propia alcaldesa toledana, Milagros Tolón.