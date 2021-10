Seis años después, ya se puede gritar bien alto que Adele está de vuelta. La responsables de éxitos mundiales como 'Rolling in the deep', 'Hello', 'Set fire to the rain' o 'Someone like you' ha finalizado su retiro y está dispuesta a revolucionar por segunda vez la industria de la música. Con una imagen renovada pero con la misma voz de siempre, la cantante británica estrena este viernes 'Easy on me', su triunfal regreso. Apenas unas horas después de que viera la luz, las críticas son unánimes: el tiempo no ha pasado por ella.

A primera hora de la mañana, el vídeo ya superaba las 15 millones de visualizaciones en Youtube. Aunque se había especulado con un cambio de estilo, el estilo melancólico característico de Adele sigue igual. Esta metáfora sobre el paso del tiempo y las relaciones tóxicas se complementa con una imagen en blanco y negro y un escenario que a muchos resultará familiar: la casa en la que está rodado el videoclip es la misma que aparece en el vídeo de 'Hello'.

El disco, el 19 de noviembre

Unos días antes, Adele reveló la fecha del lanzamiento de '30', el disco que contiene 'Easy on me': el 19 de noviembre. La cantante británica asegura a sus 33 años que nunca se ha sentido más tranquila en su vida y que está lista para sacar este álbum. Y explica que '30' narra el período más "turbulento" de su vida y el proceso de los últimos tres años, en los que ha tenido que reconstruir su casa y su corazón.

"He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum".