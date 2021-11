La cineasta extremeña María Pérez Sanz (Plasencia, 1984) será la protagonista de la sección retrospectiva en la sexta edición de Novos Cinemas, el Festival Internacional de Cine de Pontevedra, que se celebrará entre el 14 y 19 de diciembre.

Será la primera vez que se le dedica un ciclo de estas características a esta directora y guionista de 37 años, cuya producción cinematográfica y audiovisual gravita sobre el cuestionamiento y la exploración, según destaca la organización del festival.

Novos Cinemas proyectará sus obras ‘Ejercicio 2’ (2015) y ‘Ejercicio 3’ (2013), los dos videoclips que rodó para la banda Tulsa y sus dos primeros largometrajes ‘Malpartida Fluxus Village’ (2015) y ‘Karen’ (2020), esta última interpretada por la también cantante Christina Rosenvinge y ganadora del premio Impulso Colectivo y favorita del pública en el Festival D’A.

María Pérez Sanz, que ha estado presente, entre otros festivales, en la Berlinale Talent Campus y en el Short Film Corner del Festival de Cannes, con su primera película, ‘Malpartida Fluxus Village, dedicada al artista alemán Wolf Vostell y a su museo en la localidad extremeña de Malpartida de Cáceres, recorrió más de 30 festivales del mundo, y ha sido nombrada talento emergente por la revista ‘Variety’.

Además de anunciar el ciclo dedicado a Pérez Sanz, Novos Cinemas presentó el jueves su cartel para la edición de este año, protagonizado por un colibrí de colores llamativos con el que se quiere simbolizar el «reencuentro» del público con las salas de cine tras la pandemia. Como es habitual, en este solo podrán participar cineastas que hayan creado sus primeras o segundas obras, apoyando a los talentos en la industria audiovisual, informa Efe.

También en Portugal

Por otra parte, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) proyectará en el marco de Mostra Espanha en Lisboa nueve películas de cine español reciente, dentro del ciclo CineFiesta, entre ellas ‘Karen’ y ‘Destello bravío’, de la también extremeña Ainhoa Rodríguez, que se rodó en Puebla de la Reina y que logró dos premios en el Festival de Málaga, además de una buena critica. Las proyecciones serán entre el 25 y el 30 de noviembre.

En el Festival de Pontevedra se proyectarán cortos y dos película, ambas con recorrido internacional en otros festivales y premiada, como en el caso de 'Karen'

Además, por primera vez, se pondrá en marcha la sección ‘Heritage’, con cuatro obras recuperadas por Filmoteca Española que se verán en la Cinemateca Portuguesa. La muestra se inaugurará en el Cinema São Jorge con ‘Chavalas’ de Carol Rodríguez, Premio del Público en el Festival de Málaga y que se verá por primera vez en territorio portugués. En el reparto está la pacense Carolina Yuste, informa Europa Press.

A este filme le seguirán ‘La primera mujer’, de Miguel Eek, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA). La tercera en cartel será ‘Karen’ de María Pérez Sanz , en cuya proyección estarán la directora y Christina Rosenvinge, protagonista y compositora de la banda sonora original. ‘Jesus shows you the Way to the Highway’ de Miguel Llansó será la cuarta entrega, con la asistencia de los actores Guillermo Llansó y Agustín Mateo. La sesión estará presentada por la plataforma de cine fantástico Spamflix que hará un tour de la película por otros cines y ciudades portuguesas.

En Portugal, los espectadores podrán disfrutar viendo, además de 'Karen', 'Destello bravío', rodada en Puebla de la Reina, y 'Chavalas', con la pacense Carolina Yuste en el reparto

El documental ‘The Mystery of the Pink Flamingo’ de Javier Polo también se estrenará en Portugal, mientras que ‘Destello bravío’ de Ainhoa Rodríguez, Premio Especial del Jurado al Mejor Montaje en Málaga, y estrenada en el Festival de Róterdam, será presentada en Lisboa con la presencia de la directora de la mano de Filmin.

El festival bienal ofrece un programa de más de 50 actividades culturales en 20 ciudades portuguesas hasta el mes de diciembre.