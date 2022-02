Aunque siempre será recordado por su papel de frutero en la teleserie Siete vidas, Santi Rodríguez es un actor de los pies a la cabeza al que le gustan dos cosas: transmitir buen rollo y hacer reflexionar. Ambas las consigue con su último espectáculo ‘Espíritu’. Su peripecia vital le ha llevado a estar a punto de cruzar al otro lado y ahí ha encontrado inspiración. Si en 2021 nos sorprendió a todos con su aplaudido monólogo 'Infarto, ¡no vayas hacia la luz!', ahora ‘Espíritu’ nos plantea preguntas como ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? La sonrisa está asegurada con este maestro del humor. ‘Espíritu’ es un espectáculo que nos muestra que todo lo que hemos esperado o temido encontrarnos al otro lado es sorprendentemente divertido. Un espectáculo que va más allá de la comedia, porque es comedia del 'más allá'. Es humor de otra dimensión.

Cuando hace cerca de un lustro el actor tuvo un infarto, nada más y nada menos que el día de su cumpleaños, estuvo tres minutos en parada cardiorespiratoria. “No he completado el viaje, pero he hecho un cachito’, ha dicho en alguna ocasión al respecto. Su actual espectáculo reflexiona sobre la muerte, pero siempre desde una perspectiva amable y muy luminosa a lo largo del show. Una de las virtudes del espectáculo es que es para todos los públicos y ofrece diferentes puntos de vista de un acontecimiento por el que todos los seres humanos tenemos que pasar. El buen rollo planea a lo largo de toda la obra, recreando arquetipos de la ultratumba como ‘la niña de la curva’ en una puesta en escena que no aburre al espectador. Tiene una duración de 90 minutos y toda la familia puede disfrutar de él.

Para morirse de risa

‘Espíritu’ es una comedia para morirse de risa en la que el protagonista es un señor que no sabe que se ha muerto y que vive con el espíritu crítico, el espíritu de superación, la ‘niña de la curva’… Además le siguen cobrando el IBI. El final es muy poético y emocionante, en el que se rinde tributo a todos los que nos han abandonado antes que nosotros. "Que sí están, pero que no vemos", asegura el cómico.

Santi Rodríguez es un actor de origen malagueño que desde 1984 ha destacado siempre por tener una gran versatilidad artística. Aunque ha trabajado en todos los medios, destaca su papel en la serie de televisión ‘Siete vidas’. Después del éxito en Gran Vía durante una década con sus dos montajes de Stand Up “A mí que me registren” y “Como en la casa de uno…en ningún sitio” ha conseguido superarse con un revolucionario montaje teatral en el que aúna la dramaturgia del teatro con la frescura del Stand Up. Ahora nos pone la sonrisa en la boca con ‘Espíritu’.

