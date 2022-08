"Se puede decir que he tocado la gloria". Es lo que siente la cantaora pacense Esther Merino (Badajoz, 1984) tras haber ganado la madrugada de este domingo la Lámpara Minera del LXI Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, la máxima distinción de este concurso, que este año ha vuelto a celebrarse en el Antiguo Mercado Público tras la suspensión de 2020 y su traslado al aire libre en la edición de 2021.

Sin dormir por la celebración y mientras regresa en coche a Badajoz desde Murcia, la cantaora no da abasto para atender las decenas de llamadas y mensajes que entran en su teléfono móvil. "Es como si fuese el día de mi cumpleaños", dice entre risas. No puede ocultar la alegría por traerse a Badajoz el galardón de flamenco más importante del mundo, que casi tocó con las manos hasta en tres ocasiones (2016, 2017 y 2021), cuando fue finalista del festival, y que ahora es suyo por derecho. "Es un reconocimiento y un premio a todos estos años de carrera", ha asegurado Merino, que lleva cantando en La Unión desde 2009, aunque no siempre en años consecutivos.

Su triunfo es aún más grande porque no solo ha conseguido el máximo galardón, sino que además se ha alzado con los primeros premios por minería, cartageneras, por tarantas y por soleás. "El grupo de Whatsapp de la familia no paraba, uno, dos, tres...", bromea la cantaora, que está disfrutando de uno de los momentos más dulces de su carrera.

Con la Lámpara Minera ya en sus manos, Merino, que actúo acompañada por el guitarrista Rosendo Fernández, obsequió al público de la catedral del cante con una minera y después se fue a celebrar con familia, amigos y peñas su gran logro.

La cantaora ha afirmado que este premio no es solo un reconocimiento, sino también una responsabilidad: "Ahora viene lo más difícil, hay que defenderlo". Esther Merino agradeció el apoyo que ha recibido de los extremeños, no solo en este momento tan importante de su trayectoria, sino desde hace años. "Este es un premio también de Extremadura", ha dicho. Su deseo es que este galardón contribuya a que el flamenco extremeño siga abriéndose puertas y atrayendo cada vez a más público. "El flamenco está en su mejor momento en Extremadura, no solo por este premio mío de la Lámpara Minera, sino porque hay muchos cantaores que ahora mismo están en un gran nivel".

Esther Merino demostró desde muy pequeña su inquietud por el cante y siempre estuvo rodeada de una familia de buenos aficionados al flamenco, subiéndose a los escenarios desde los 16 años. Sus principales referentes son Carmen Linares, La Paquera de Jerez o Antonio Mairena, impartiendo clases en la actualidad en la escuela de flamenco que posee en Gévora.

Resto de galardonados

Aparte del máximo galardón del certamen, el jurado también ha otorgado el premio Desplante femenino de baile y 6.000 euros a la bailaora malagueña Irene Lozano, mientras que el Desplante masculino, dotado con la misma cantidad, ha recaído en el barcelonés David Romero.

Otro de los premios entregados ha sido el Bordón, dotado con 6.000 euros, que ha recaído en el guitarrista Álvaro Mora, por su interpretación de taranta y soleá.

Respecto al galardón del Filón al mejor instrumentista, ha recaído en el violinista cordobés Ángel Bocanegra, quien ha obtenido 6.000 euros.

El jurado calificador ha estado compuesto por Blanca del Rey, Pepe Cros, Francisco Severo, Carlos Pacheco y Salvador Alcaraz.

De esta forma concluye una nueva edición del festival unionense, por el que han desfilado en sus galas flamencas los cantaores Rancapino Chico, José Mercé o Reyes Carrasco, el guitarrista Paco Cepero o los bailaores Farruquito y El Yiyo.

La última jornada del festival comenzó en la Casa del Piñón con la proyección del documental sobre el proceso de creación de la nueva escenografía del certamen, la presentación del libro 'Breve crónica personal de las primeras once ediciones', escrito por Esteban Bernal Velasco, y la entrega de varios reconocimientos a personas vinculadas a este evento.