Leo Rivera: «Hemos tomado la iniciativa de pasarnos y ser más pícaros»

-¿Qué considera que es lo más característico de su personaje?

-Lo más característico es que es un inconsciente y un soñador, nunca sabe done está y por eso siempre está metido en líos.

-¿Qué espera de la obra?

-Espero que llegue al público como nos ha llegado a nosotros y que se lo pasen genial porque es una obra muy divertida. Queremos que se valore, porque es cierto que la mayoría de musicales suelen ser siempre adaptaciones de películas o de otros musicales y parece que no llegan como a cuajar. Suelen ser como cosas chiquititas. He visto musicales de creación propia que no han llegado a triunfar, pero de repente al ver este he recuperado la ilusión. Cuando se copian cosas de fuera es cuando se queda a medias, pero este musical es el ejemplo de que sin ningún tipo de complejo ni comparación con nada de lo que se haya hecho fuera, se puede hacer algo muy divertido y original, que está cerca de estar a la altura de un musical que puedas ver en Broadway.

-¿Cree que la originalidad de la obra es lo que más va a llamar la atención del público?

-Sí, además de eso es que es muy divertido. He visto muchos musicales de fuera y no creo que ningún otro sea tan gamberro como este. Hay musicales muy divertidos pero en este hemos tomado la iniciativa de pasarnos un poquito más y de ser más pícaros.

-¿Qué fue lo que le impulsó para hacer este papel?

-Me llamó un amigo que tenemos en común Woody y yo, que ahora no está entre nosotros y es como un homenaje a él. Él nos juntó a todos y si no hubiese sido por él, no hubiera sido posible. Al principio cuando me llamaron pensaba que iba a ser el típico musical que si más, pero al ver incluso el primer borrador vi que era buenísimo y que había que llevarlo a escena si o si.

-¿Qué supone para la compañía estrenar esta obra en el Teatro Romano de Mérida?

-No se hizo pensando en el Teatro Romano de Mérida, pero es que no hay otro sitio mejor para sacar este musical. En principio no se hizo pensando en este festival, pero que nos hayan escogido en el certamen ha sido como la maravilla. Una gran oportunidad.