Vivienda, tunas y nuevas iniciativas

Nos encontramos con una ciudad con cuatro mil y pico de edificios abandonados, un veinte por ciento de pobreza, menos de un dos por ciento de vivienda social... La tormenta perfecta para la especulación extranjera y la inversión en el ladrillo para el turismo.

Quien habla es uno de los miembros de Left Hand Rotation, colectivo artístico que ha trabajado mucho sobre este tema. Son anónimos: «Ya desde pequeños nos asignan un nombre, un género... luego puedes no estar de acuerdo: en fin». Charlamos sobre la turistificación de las ciudades, sobre poner todos los huevos en la misma cesta, sobre ese desear que nos visite mucha gente, que a mí me da pánico, porque ya tenemos demasiados pisos turísticos en Mérida y Cáceres, gracias y sigo queriendo ciudades hechas para la gente y no para los coches, con más zonas verdes, más accesibilidad y más urbanismo comprometido, entre otras cosas.

Comenzó esta semana el Festival Offcinedoc en Segura de León (Badajoz), evento al que el colectivo Left Hand Rotation acudirá para recoger el Premio al Mejor Documental de Denuncia y Protesta por esta película de la que hablamos, titulada «O que vai acontecer aquí?» que realizaron sobre los movimientos sociales por la vivienda en Lisboa. Se podrá ver en el castillo de Segura a las nueve de esta misma noche.

Y, mientras escucho a Tom Waits y Yusuf Stevens, pienso en la valentía de premiar ciertos proyectos y de realizarlos. Lo han podido ver en Lisboa, Copenhague, Budapest, Santiago de Chile, Brasilia, Rio de Janeiro, Coimbra, MAdrid y muchos lugares más. Ahora, los miembros de Left Hand Rotation irán a la Patagonia chilena.

Recorrer el mundo para contar. O para trabajar. Ayer veíamos, un grupo grande de privilegiados (miembros de compañías teatrales, compañeros de la prensa, amigos) la última obra de Las cuatro esquinas, la productora teatral de Esteban García Ballesteros. Se titula «La distancia» y la protagonizan el propio Esteban, haciendo de abuelo Celes emigrante a Alemania en los 60; Ana Gutiérrez, enfermera que también emigra a Alemania para trabajar en un restaurante turco y Abraham Samino, que se ha lanzado a actuar además de a tocar el piano y que interpreta a un refugiado, Georgi. El texto es de Miguel Murillo y desmitifica la emigración a Alemania, aquello de «pero nosotros íbamos con un contrato de trabajo, no como los moros» que esgrimen los que adoran a España, pero no tienen puta idea de su historia.

Dirige Paco Barjola: es su primera obra y es muy tierna, apta para todos los públicos (siempre que uno tenga una edad suficiente como para entender la historia, pero vamos, a partir de los 10 o 12 años ya se puede) y es un drama, pero no del todo: hay escenas muy divertidas y siempre te sale, al menos, una sonrisa.

Marta Barroso ha hecho las ilustraciones del vídeo y hay una flor de jara. Haz descender una estrella / que bañe mi cuerpo con toda su luz. / Tráeme paisajes de encina / en tus ojos, un verde pintado de azul. / Limpia de nubes mi cielo, / llena mis horas de miel. / Tú, mi lucero, mi flor de jara, ven», como canta Luis Pastor, que estará esta noche, a las diez, en Arroyo de la Luz, en la Plaza de la Constitución. Gratis.

Y gratis también van a poder escuchar a la Tuna de Mayores en la RUCAB, la Residencia Universitaria de la Fundación CB en Badajoz, también a las diez de la noche. La Tuna de Mayores nació en la Universidad de Mayores de la Uex y la forman hombres y mujeres. Yo tengo que confesar algo que me va a hacer perder puntos en esta vida, pero soy muy tunera. Mi padre fue tuno, en mi casa escuchábamos las canciones de tuna que grabó Alfredo Kraus a todas horas y la tradición la continuaron varios primos míos. La muestra de lo que puede hacer la tuna por un chaval con voz privilegiada (como la que tenía él, que cantaba como Dios) es que, cuando estudiaba en Cádiz, mis abuelos (sí, trabajaban fuera de casa los dos: ella y él) le mandaban 10.000 pesetas al mes y él se sacaba 60.000. Con los whiskies gratis. Nos lo contó tantas veces que creo que estuve allí.

Este fin de semana hay actividades en varias localidades de la región. En una, Garvín de la Jara, que tiene poco más de 100 habitantes pero 18 niños, ha surgido el Instituto de la Tierra, un nuevo espacio cultural que ha organizado la muestra de cine al aire libre «Primer imprevisto». Todas las películas se proyectarán a las diez de la noche en el Polideportivo y en la programación estaban Abbas Kiarostami o Jean Renoir: no podía ir mejor.

Y además, durante estos dos días, 26 y 27 de agosto, Villar del Rey se engalana para acoger una nueva edición del festival internacional de folclore. Actividades paralelas y los conciertos de Cerandeo, Crua y Collado Project van a amenizar las jornadas. Crua es un grupo que viene de Portugal y es la primera formación internacional que actúa en el Villar del Folk, que comenzó en 2008.

No puede hacernos más felices que aparezcan nuevas instituciones, nuevas iniciativas (pronto abre una sala de conciertos en Navalmoral) y que se consoliden las que ya están.

La perla, el Stone

Hay pocos artistas que susciten tanto cariño como Miguel Ríos, historia viva del rock español: qué digo, es nuestro rockero por excelencia. En el teatro romano de Mérida, acompañado de The Black Betty Trio, el artista cantará sus grandes éxitos, esos con los que hemos crecido, que algunos pensábamos que la Novena de Beethoven era suya cuando éramos chicos, oigan, un respeto. Y el Bienvenidos. Miguel Ríos abre el Stone and Music Festival, que dos días después cuenta con Antonio Orozco, para el que ya no hay entradas.

Luego vendrán Deep Purple, ZAZ, Ludovico Einaudi, IZAL, Malú, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda y Manolo García, que será el responsable de poner el broche de oro al Festival el 25 de septiembre.

Y además, hay mochilas y bucles magnéticos para que las personas con problemas de audición puedan disfrutarlos.