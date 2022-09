Extremadura se ha convertido en el enclave ideal para la realización de películas y series de televisión. Desde la Fundación Extremeña de la Cultura y Extremadura Film Commission se trabaja para que todo sean ventajas para los productores de proyectos audiovisuales.

¿Qué ventajas se ofrecen a los proyectos audiovisuales que eligen Extremadura como escenario? ¿Tienen que abonar grandes cánones para rodar?

Las ventajas de rodar en Extremadura están claras: la gran oferta de localizaciones, ya sea de entornos naturales, históricos, rurales o urbanos; la buena disposición de los agentes involucrados en facilitar los rodajes, la profesionalidad del sector audiovisual extremeño, como promotor o como apoyo a los proyectos y la diligencia de las empresas que en el mundo del cine se conocen como ‘services’ y que actúan como soporte a la producción. En cuanto a los cánones no son elevados, ya que, por ejemplo, desde nuestro servicio de Extremadura Film Commission no se genera ningún gasto a las productoras, sino más bien al contrario, se facilita su labor en la comunidad, agilizando los trámites, dando opciones de coproducción o de financiación. Asimismo, la Consejería abre anualmente convocatorias de ayudas a los largometrajes y a los cortometrajes, para fomentar la producción. Por su parte, los distintos municipios actúan con independencia a la hora de aplicar tasas, pero generalmente se sigue la tendencia internacional de no cobrar, por ejemplo, por ocupación de vía pública, debido a los efectos directos sobre las empresas locales e indirectos de promoción de las localidades.

Muchos piensan sólo en las grandes producciones como Juego de Tronos o la Casa del Dragón. ¿Disfrutan de las mismas ventajas los directores y productores de cortometrajes o productos más específicos o dirigidos a un público no tan amplio?

Para la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la Fundación Extremeña de la Cultura y Extremadura Film Commission no se hace ningún tipo de distinción entre producciones. Todo lo que se rueda en Extremadura es importante, desde la producción con una inversión millonaria hasta el cortometraje con el presupuesto más ajustado. Nuestro objetivo es que se hagan rodajes y si son de extremeños, mucho mejor, puesto que esto contribuye a la puesta en valor de talento y la industria audiovisual extremeña. Es innegable que la proyección de los rodajes de HBO o de otras grandes plataformas tienen un alcance imbatible y por eso, hay que atraerlos y facilitar su asentamiento en la región lo máximo posible, pero no se puede dejar de lado a las productoras independientes y a las pequeñas, máxime a las extremeñas, porque son empresas que generan riqueza y dinamizan la economía y la cultura local, regional y nacional.

¿Cuáles son las localizaciones con mayor proyección de Extremadura?

Evidentemente, después del estreno de La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos, son Cáceres y Trujillo. Estas ciudades siempre están en la cabeza del ranking por su gran patrimonio y capacidad de ser escenario de multitud de historias. Pero, por supuesto, en Extremadura se rueda en muchos lugares: los Barruecos, El Jerte, en Hornachos, en Puebla de la Reina, en Serradilla, en el cerro de Masatrigo… En nuestra web, www.extremadurafilmcommission.com tenemos un amplio catálogo que vamos actualizando de localizaciones que se adaptan a las demandas más frecuentes de las productoras, pudiendo buscarse geográficamente o por palabra clave. Aún nos quedan zonas por localizar, pero estamos trabajando en ello.

Extremadura es conocida por la pujanza de su sector agroalimentario, pero ¿está el sector audiovisual lo suficientemente vertebrado como para que se convierta en una industria?

El sector audiovisual extremeño es ya una industria. Puedes encontrar empresas de las diferentes secciones de la cadena de producción, que si bien, producción, distribución y exhibición. El problema fundamental es la consideración que se tiene de ellas, tal y como ocurre en el resto de industrias culturales. Por norma general, la población las ve como algo ajeno, casi elitista o de gente extraña, pero, en realidad son profesionales, creativos, trabajadores, que han decidido quedarse en Extremadura no solo como escenario de sus rodajes, sino como su sede de actividad y cotización. Algo que tiene mucho valor para nosotros, por lo que consideramos que se merecen apoyo y promoción.

¿Qué papel juega Extremadura Film Commission en la dinamización de todo el proceso audiovisual agilizando permisos, localizando productoras…

Fundamentalmente, Extremadura Film Commission actúa como facilitador, asesor e intermediario para que los rodajes en nuestra región se desarrollen de la mejor forma posible para todos agentes involucrados. Se ayuda con las localizaciones, proponiendo espacios en virtud de las demandas de las productoras, enviando material gráfico para su valoración, ayudando a los localizadores para elegir el mejor emplazamiento… También se facilita la gestión de los permisos o de los contactos para conseguirlos, como, por ejemplo, de ocupación de vía, de grabaciones con drones, de permisos de acceso a zonas restringidas… De igual manera, también se buscan las vías para fomentar las producciones o coproducciones con empresas extremeñas, si se ven posibilidades de viabilidad de los proyectos de forma conjunta.

¿Qué es el Catálogo Jara y cómo ha ayudado a muchos profesionales a dar a conocer sus obras audiovisuales?

El Catálogo Jara es un premio de distribución de cortometrajes que otorga la Fundación Extremeña de la Cultura, dependiente de esta Consejería y entidad en la que se encuentra adscrita, Extremadura Film Commission y la marca Extremadura Audiovisual. Este catálogo se lleva configurando y sacando a la luz el talento cinematográfico extremeño desde 2005. Casi 20 años de trayectoria, que lo hacen ser uno de los catálogos más longevos de España con un reconocido prestigio por la calidad de las obras que lo han ido componiendo a lo largo de los años. Para estos cortometrajes, estar dentro del Catálogo Jara supone un gran espaldarazo, puesto que se les facilita y diseña la estrategia de distribución en los mercados y festivales nacionales e internacionales de forma totalmente adaptada a sus características y a las necesidades de sus productores. El pasado 1 de septiembre presentamos en el Parque del Rodeo de Cáceres el Catálogo Jara 2022, compuesto por cuatro cortos: La cabezada: sueño breve, de Elan D´Orphium y la Asociación Cultural Sambrona y Microresidencias Artísticas; Los últimos de sol, de Francis Quirós y Filis 4 Films, Dios no escribe poesía, de Alberto Pino y Zangolotino Films y El vuelo del Abejorro, de Mary Cruz Leo y TheGlow. Estos cortos ya se están distribuyendo desde hace varios meses con una gran aceptación.

Caravana de Cine 2022 ha sido la continuación de un viaje que comenzó en el año 2018 y uno de los proyectos más interesantes auspiciados por la Fundación Extremeña de la Cultura ¿En qué ha consistido y qué proyectos de futuro para próximos años?

La Caravana de Cine es un proyecto muy emocionante, que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Su objetivo fundamental es acercar el cine a los entornos rurales, como ya hizo La Barraca de Lorca, Ugarte, Altolaguirre y Miguel Hernández con el teatro clásico allá por los años 30. Sin ánimo de compararse con estos grandes del teatro y la poesía española, la Caravana enlaza con su carácter itinerante y su espíritu de hacer que la cultura sea accesible a todos. En 2022 la Caravana de Cine ha recorrido la comarca pacense de Sierra Grande – Tierra de Barros, durante los meses de mayo y junio. Este recorrido ha contado con novedades, ya que a sus tradicionales actividades de promoción del cine extremeño, mediante la proyección del Catálogo Jara y de formación audiovisual, con talleres como los de casting, animación con stop motion o edición de vídeos para redes sociales, se ha sumado un programa de mediación cultural en cine, para que la población de los territorios sean los verdaderos artífices de la nueva narrativa audiovisual y configuren su imaginario colectivo de forma consciente mediante estas nuevas formas de contar. Debido a esto, el proyecto de mediación cultural de la Caravana de Cine ha sido incluido en el programa de Alianzas para una Democracia Cultural, dentro de la línea Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso, junto con otros cinco proyectos de toda España, lo que ha supuesto una gran satisfacción para sus coordinadores. Es un reconocimiento a la originalidad, viabilidad y compromiso del proyecto con el territorio y con las gentes de Extremadura, que esperamos depare muchas alegrías en los próximos dos años. De forma más inmediata, la Caravana viajará a las Hurdes a final de año, gracias a la colaboración de la Diputación de Cáceres; y durante su presencia allí, se podrá disfrutar de la proyección de los cortos del Catálogo Jara y de las actividades de formación que contribuyen a la divulgación de la cultura cinematográfica.