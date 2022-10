"Una mente equilibrada no se apega a las cosas, las disfruta"

«No hay nada permanente, excepto el cambio». Este es uno de los muchos principios que podemos disfrutar en la obra ‘Silencia tu mente, enciende tu corazón’ (Editorial Planeta), una guía espiritual del monje y maestro español Lobsang Zopa (Granada,1956), que nos ayudará a transformar nuestra vida, a partir de la propia experiencia de este granadino que dejó su vida convencional, para dedicarse al autoconocimiento y a esa llamada interior que decidió contestar. «Agradecer lo que poseemos ahora nos entrenará para valorar lo bueno que esté por venir», asegura, y lo cierto es que tras su lectura una aprende cómo afrontar esos retos diarios a los que nos enfrenta la desidia, la insatisfacción o el desasosiego. Con su lectura, podemos adquirir las herramientas necesarias para soltar y dejar ir, y, sobre todo, aprender a vivir sin apego. Mindfulness, yoga, autocompasión…, Zopa, con un lenguaje cercano y sencillo, nos muestra cómo abrir las «cuatro puertas», como él mismo define, en el ámbito del pensamiento, la acción o las relaciones y todo para atisbar, al menos, la mejor cara de la vida. Descansen de lo que les rodea y sumérjanse, a través de la lectura, en ese otro mar: en el de uno mismo; a veces, tan desconocido, como el propio océano. Pasen y lean.

Dieciséis caminos a los que se accede a través de cuatro puertas, ¿Cómo se abren?

Esas puertas se abren a través de trabajo, y de las indicaciones marcadas a través de un buen maestro. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? Te has de preguntar en primer lugar. Mire, Buda dijo hace 2500 años (un ser como nosotros, un ser de carne y hueso): «con vuestros pensamientos creáis el mundo, pensar y actuar con una mente que no sea saludable y el sufrimiento te seguirá como la rueda de la carreta sigue al buey». El pensamiento es importantísimo. Como pensemos va a afectar a la forma en la que hablamos y actuamos, ¡y empezando por nosotros mismos!, ¿en qué forma nos hablamos y nos tratamos?, ¿cómo le hablas a los demás? Después, vamos a actuar con la palabra y la acción, para más tarde preguntarte: ¿Cómo te relacionas contigo, con los demás, en el trabajo?, ¿Cómo tratas a los animales, al medio ambiente? Todo eso te va a llevar a saber cuál es el propósito en tu vida, y como quieres conseguirlo.

Principios budistas, para un mayor crecimiento de nuestro día a día…, ¿por qué ese aumento de la vida espiritual?

En el budismo hay un respeto tremendo a todas las religiones, eso es importante que quede claro, muy, muy importante, el respeto es increíble a todas las formas de religión y formas de pensamiento que hay, pero ¿porqué hay este crecimiento en este sentido? Pues porque las personas se enfrentan a situaciones antes las que no tienen las herramientas suficientes para afrontar como se está desarrollando el mundo en este momento. La gente está empezando a hacerse preguntas, volviendo su mente hacia dentro y eso es maravilloso. Ahí es verdad que la sicología, la filosofía budista, tiene mucho que decir porque todo el camino que hice durante catorce años fue aprender a mirar dentro de mí, y mis maestros me guiaron en ese camino.

¿Cómo fue el tránsito de esos catorce años?

Fueron tremendos, de mucho estudio: física, metafísica, lógica o tantra que hay en el budismo tibetano…, el 95% es la ciencia de la mente, el conocimiento del ser humano; qué es nuestra mente, nuestra consciencia…, ese es un mundo que cada día me explicaron y luego yo tuve que estudiar, meditar y contemplar. Y todo habla de los seres vivo, incluidos los animales y el medio ambiente, porque hay una relación de interdependencia entre todo. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando mis maestros me mostraron que todos tenemos un potencial impresionante para ser desarrollado pero que no lo hacemos, porque no tenemos las herramientas suficientes. El neuro científico Christof Koch asegura que en nuestro mundo occidental, materialista, nadie nos enseñó cómo desarrollar nuestra mente, mucho menos a cómo conocerla…, y mis maestros me enseñaron a desarrollar mi potencial y sigo ahí; y sí, me he beneficiado de esas enseñanzas, de ese autoconocimiento.

¿Qué es lo más complicado del camino? ¿las horas que uno debe dedicar al estudio y a comprender esas herramientas, o deshacerse de lo que uno era antes?

Lo más complicado es encontrar a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Una vez que encuentres a una persona honesta y que te lo muestre, él te dirá lo que tienes que eliminar de tu mente y lo que tienes que desarrollar. Lo más difícil es eliminar las cosas a los que nos hemos apegado mucho. El deseo de querer evolucionar como seres humanos, el de querer abandonar y deshacerse de los sufrimientos inútiles, el deseo de comprender la vida, de querer vivir una vida plena y feliz…, ese deseo es bueno. Ahí la diferencia entre deseo y apego. Esa mente que se apega, que se aferra a las cosas es como una mancha de aceite que es tan difícil de quitar.

El soltar y el dejar ir, es la clave…

Sí lográramos tener calma mental nos daríamos cuenta de esos errores y como tenemos que soltar. Una mente equilibrada no se apega a las cosas, las disfruta. Una mente satisfecha no piensa en lo que no tiene, no piensa en el futuro. Las cosas de fuera no duran, y eso crea insatisfacción y eso genera sufrimiento. ¿Qué hay en nuestra mente que nos engaña?, ¿qué hay que nos impide ser infelices, y el vivir una vida plena?

¿Y qué hacer cuando no sabes qué hacer?

¡Difícil! Eso sería como quedarse en el desierto sin saber a dónde tirar, lleno de dudas…, si no tienes alguien que te diga: mira, ¡si vas por ahí está el oasis, el agua! sino encuentras eso…, aunque hay muchas señales que pueden indicarte…

La práctica de yoga continuada consigue que una vida, más volcada a la social, por ejemplo, vaya virando a una más saludable en todos los sentidos, pero ¿se puede compaginar todo? ¿cómo realizar esa transición positiva?

Por supuesto que se puede compaginar. Yo salgo con amigos, no tomo alcohol, medito, me divierto y me río. Si uno cree que para desinhibirse, liberarse de los problemas, uno tiene beber alcohol…, todo esto viene de que nadie nos enseñó, pero ¡se puede compaginar perfectamente, y cualquier persona! No hace falta estar 14 años, como yo estuve, estudiando para poder beneficiarse. Usted mismo hace yoga, y el yoga partirá de su cuerpo y al mismo tiempo interferirá en su mente porque estamos interconectados. También puedes tomarte alguna copa y disfrutar de la compañía de amigos y tener en la vida herramientas para todo lo que venga, bueno y malo, ¡claro que podemos compaginarlo!

¿Y cómo podemos hacer esa transición?

En primer lugar, pararnos un poco, tranquilizarnos y pensar: ¿a dónde me lleva salir un fin de semana y perder el control?, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿me he divertido? ¿soy feliz? Eso es curar la salud física. Hay que empezar a mirarse por dentro y tratarse uno bien. Cuidar la salud del cuerpo, no beber tanto, no fumar, hacer ejercicio físico… y todo empieza a cambiar. Empecé con el yoga hace años, y de esa forma comienzas a dejas de beber tanto, de machacarte tanto … ¿qué me hace a mí pasar malos ratos?, ¿qué tipo de emociones tengo?, ¿qué puedo cambiar para estar mejor? Cuando esto empieza a ocurrir empieza a cambiar tu mente, tu forma de pensar, empiezas a tener percepciones diferentes, a pensar de diferente forma, a leer libros distintos que te ayudan y en los que encuentras el sentido de la vida. Cuando refuerzas tu voluntad, y esa voluntad está basada en una motivación muy fuerte, puedes conseguir lo que quieras.

«Todo está conectado, porque el universo está regido por la ley de causa y efecto», ¿cómo no confundirlo con la desidia?

¡Es muy importante lo que está diciendo! En todos los retiros, cuando la gente viene a hablar conmigo, uno de los problemas recurrentes es el de las relaciones amorosas. Primero: no entendemos que hay una relación de interdependencia entre lo que yo hago y lo que yo experimento. No tenemos desarrollado una atención alta para darnos cuenta de lo que pasa. Segundo: en las relaciones de pareja a veces se relacionan las imágenes y no el corazón. Cuando ocurre esto podemos caer en la codependencia y buscamos lo que nos falta a nosotros. Cuando se acaba una relación, empezamos a culpar a los demás y al mundo, pero debemos fluir con el cambio y no retener. Del poder del apego, porque no puedo vivir solo, porque dependo de algo, vienen todos los problemas. Ese es el gran desconocimiento que hay

Siempre es el apego

Para eso hay que descubrir lo que hay dentro y cómo nos apegamos a las cosas. El amor no genera tensión. El amor es flexible y en el siempre hay tolerancia, respeto; cuando hay apego hay miedo a perder y ese miedo es el que genera la tensión.