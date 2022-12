Tras conocer la noticia de la muerte de Kirstie Alley, su exmarido Parker Stevenson ha rendido homenaje a la madre de sus hijos con una conmovedora publicación en Instagram.

"Querida Kirstie, estoy muy agradecido por nuestros años juntos y por los dos hijos increíblemente hermosos y ahora los nietos que tenemos", ha escrito junto a una imagen de la intérprete agarrándose de su camisa mientras sonreía a la cámara. "Te extrañaremos. Con amor, Parker", concluye el también actor, quien estuvo casado con Alley de 1983 a 1997.

La estrella ha dejado una huella imborrable en aquellos que la conocieron. De hecho, muchos compañeros han compartido emotivos mensajes recordando a la artista que interpretó a Rebecca Howe en ‘Cheers’, papel que le valió en 1993 un Premio Emmy y en 1991 un Globo de Oro.

Uno de los primeros en rendirte tributo ha sido el John Travolta, al que le unía una gran amistad desde que interpretaron juntos ‘Mira quién habla’ (1989), además de las dos secuelas, 'Mira quién habla también' (1990) y 'Mira quién habla ahora' (1993).

"La de Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido", ha dicho sobre la fallecida actriz. "Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver", ha añadido el protagonista de ‘Grease’, que también ha compartido vía Instagram un vídeo en el que ambos interpretan ‘The dance of love’ en una secuencia del filme ‘Mira quién habla’.

Para la actriz, Travolta fue su gran pasión. Sin ir más lejos, durante la grabación de la edición estadounidense de ‘Gran hermano celebrity’, Alley reveló que era el amor de su vida y que lo amaba. "Si no hubiera estado casada, me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su propio avión", dijo divertida.

Pero, a pesar de que Travolta supuestamente sentía lo mismo por ella, no actuaron de acuerdo con sus sentimientos. La actriz estaba casada con Stevenson en ese momento pero se divorciaron en 1997, sin embargo el actor se casó con Kelly Preston en 1991, quien murió de cáncer de mama en 2020.

Kelsey Grammer, Jamie Lee Curtis y otros muchos artistas también han reaccionado a la muerte de Alley. Así, el actor de ‘Cheers’ Kelsey Grammer ha escrito: "Siempre creí que el dolor por una figura pública es un asunto privado, pero diré que la amaba".

Igualmente, dos grandes estrellas de esa misma serie, Ted Danson y Rhea Perlman, han expresado su tristeza. "Estaba en un avión hoy e hice algo que rara vez hago. Vi un episodio antiguo de ‘Cheers’. Era el episodio en el que Tom Berenger le propone matrimonio a Kirstie, quien sigue diciendo que no, aunque ella quiere decir que sí desesperadamente. Kirstie estaba verdaderamente brillante en él", ha recordado Danson.

"Su habilidad para interpretar a una mujer al borde de un ataque de nervios fue conmovedora e histéricamente divertida. Me hizo reír hace 30 años cuando filmó esa escena y hoy me hizo reír igual de fuerte. Cuando bajé del avión, Escuché que Kirstie había muerto. Estoy tan triste y tan agradecido por todas las veces que me hizo reír. Le envío mi amor a sus hijos. Como bien saben, su madre tenía un corazón de oro. La extrañaré”, concluye.

Para Perlman, "Kirstie era una persona y amiga única y maravillosa. Su alegría de ser era ilimitada”. “Nos hicimos amigas casi instantáneamente cuando se unió al elenco de ‘Cheers’. Le encantaban los niños y mis hijos también la amaban. Tuvimos noches de pijamas en su casa, con búsquedas del tesoro que ella creó. Organizó fiestas masivas de Halloween y Semana Santa e invitó a todo el equipo del programa y a sus familias. Quería que todos se sintieran incluidos. Amaba profundamente a sus hijos. Nunca he conocido a nadie remotamente como ella. Me siento tan agradecida de haberla conocido… La voy a extrañar mucho, mucho", ha revelado.

Jamie Lee Curtis, amiga y compañera de Alley, ha optado por compartir una foto de las dos en Instagram. "Acabo de escuchar la triste noticia de que Kirstie ha muerto", ha escrito, antes de saludar a Alley "como un gran complemento cómico en @tvscreamqueens y una hermosa mamá oso en su vida real".

Hablando de su vínculo personal, Curtis prosigue: "Ella me ayudó a comprar mamelucos para mi familia ese año para Navidad. Estábamos en desacuerdo sobre algunas cosas, pero teníamos un respeto mutuo y una conexión. Tristes noticias".

Tim Allen, que compartió protagonismo con Alley en la película de 1997 ‘Para más rico o más pobre’, también se ha echado a las redes para mostrar su pesar: "Un alma dulce. Triste, triste noticia. Oraciones por toda su familia", ha tuiteado.

A sweet soul pass on in Kristie Alley. Sad, sad news. Prayers for all her family. — Tim Allen (@ofctimallen) 6 de diciembre de 2022

Mismo sentir es el que ha expresado el comediante Steve Guttenberg en Instagram hacia la actriz: "Kirstie me recibió en su casa con un bocadillo de atún en mi pan favorito. 'Steve, sé todo sobre ti y tu amor por el pan de centeno. Come un poco de atún'. Estábamos ensayando ‘Se necesitan dos’, y todos los días ella me asombraba con su generosidad de lo tangible y con su sentimiento. El mundo está un poco vacío sin Kirstie”.

La actriz Jackée Harry también ha escrito unas palabras en Twitter: “Ya estuvieses de acuerdo con ella o no, fue un talento innegable que trajo alegría a muchos, a través de la pantalla y con su cálido e hilarante espíritu. RIP, amor. Fuiste única en tu clase”.

En otro tuit, Megyn Kelly se ha despedido con estas palabras: "Esta es una noticia tan triste. Una mujer hermosa, valiente, divertida y querida. Descansa en paz, Kirstie Alley.

This is such sad news. A beautiful, brave, funny and beloved woman. Rest in Peace, Kirstie Alley. https://t.co/3kUpIkV7QB — Megyn Kelly (@megynkelly) 6 de diciembre de 2022

Taylor Lautner, que protagonizó ‘Scream Queens’ junto a la artista, ha preferido compartir un momento de la serie en su Instagram. "Un honor trabajar contigo y conocerte, Kirstie. RIP", ha afirmado junto a un emoji de corazón.

Valerie Bertinelli también ha tirado de emoticonos: un corazón roto y unas manos rezando, junto a la frase "Oh, Kirstie. Descansa en paz".

Scott Baio tampoco podía faltar: "Qué persona tan talentosa y dulce. Te extrañaremos. Envío mis más sinceras condolencias a tus hijos y otros seres queridos".

Shocked and saddened by the news of Kirstie Alley. https://t.co/7usp1x43R4 — Travis Tritt (@Travistritt) 6 de diciembre de 2022

Y, por último, el músico Travis Tritt ha tuiteado que estaba "conmocionado y entristecido por la noticia de Kirstie Alley".