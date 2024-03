Trueba explora las relaciones y rupturas amorosas en 'El hombre bueno'

El director David Trueba ha presentado este miércoles en el 27 Festival de Cine de Málaga su nueva película, 'El hombre bueno', que compite en la sección oficial en el certamen. Se trata de una producción deliberadamente humilde en el plano económico que plantea preguntas en torno a las relaciones de pareja, su gestión y sus responsabilidades.

La trama sigue a una pareja que viaja a la casa de un antiguo compañero de trabajo en Mallorca para que este ejerza de 'hombre bueno' o mediador que les ayude en el proceso de separación. El aislamiento les llevará a afrontar sus propias nociones de la pareja, la ruptura y el duelo.

El guionista y realizador de la cinta, David Trueba, nominado en los últimos premios Goya por su película 'Saben aquell', ha participado en una rueda de prensa tras la exhibición de su obra en el cine Albéniz junto con los intérpretes Jorge Sanz, Macarena Sanz y Vito Sanz.

El director David Trueba (sentado) junto a los actores Vito Sanz (i), Macarena Sanz (c) y Jorge Sanz (d). / EFE

Trueba ha explicado que él tiene "varias carreras"; quizás una de películas más grandes y otra de menor tamaño, y esta cinta de bajo presupuesto es "de una de esas carreras". "Ha sido una película muy agradable de hacer en la que una de las principales cosas que me motivaba era volver a trabajar con Jorge, alguien a quien quiero, admiro y respeto", ha afirmado.

"En cuanto me asciendas y me metas en tu rama de películas con presupuesto, también te lo agradeceré", ha respondido con humor Jorge Sanz, que interpreta el rol de mediador. Desde la perspectiva del actor, esta es una cinta "bonita" hecha "con un alambre, dos palitos, oficio y ganas": "David siempre ha encontrado mi momento vital para ofrecerme oxígeno en mi vida profesional. Me ofrece los trabajos con amor y con amistad", ha reconocido.

Trueba le ha devuelto el halago y le ha calificado como "uno de los actores más generosos" que él ha conocido "en el sentido de hacer sentir bien a la gente alrededor". Con todo, ha expresado ser consciente de las limitaciones de la producción: "Trato de no chocar contra las barreras que ya sé que existen. Sé que no puedo ir con una película de personajes con Jorge Sanz de protagonista y pretender que Netflix me ponga el dinero para hacerla. Y como lo sé, me lo ahorro".

Jorge Sanz, en la presentación de 'El hombre bueno', de David Trueba. / EFE

"Pero no digas que la voy a hacer yo, di que es con Antonio Banderas", ha vuelto a bromear en la respuesta Jorge Sanz. Para Trueba, "frustrarse es para los jóvenes" y "los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía", aunque le gustaría que hubiese en España algo parecido a la escena de cine independiente estadounidense.

Respecto a la temática principal de la película, cuyo reparto ha recibido halagos durante la rueda de prensa --especialmente Macarena Sanz--, el director ha subrayado que "lo más sorprendente o lo más aterrorizante está muy cerca", en este caso, en este proceso de mediación de una pareja.

"A nuestra generación se le ha planteado las relaciones personales como relaciones de conquista y abandono, y solo sabemos vivir los grandes hitos de una relación, la seducción o el enamoramiento y el final", ha expresado Trueba, para lo que ha usado una metáfora ciclista: "No sabemos vivir las etapas llanas o rompepiernas en las que hay que pedalear mucho sin tener posibilidad de obtener un cierto triunfo".

Desde su perspectiva, el amor "se puede convertir en un boomerang" con el que "primero construyes y luego destruyes a la persona". En cualquier caso, siempre son seres humanos que no son "ni perfectos, ni honestos, ni satisfechos con ellos mismos": "Lo más difícil es respetar que las otras personas tienen pulsiones, tienen ideas, tiene complejos, tienen carencias y tienen que crecer a tu lado".

El intérprete Vito Sanz ha compartido que el paralelismo entre su propia separación y la trama de la película, en la que los personajes "no son ni buenos ni malos, tienen un poco de todo". La actriz Macarena Sanz también ha resaltado esas capas de los protagonistas: "Es un guion que estaría muy bien hacer en teatro. Es tan complejo que me daban ganas de hacerlo cada noche para cada noche darme cuenta de nuevas cosas".