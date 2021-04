El Cáceres Patrimonio de la Humanidad dio el domingo un importante paso hacia la permanencia, pero más que alegría, las caras de jugadores y técnicos mostraban preocupación. Desazón por Fran Cardenas, que se lesionó en el último segundo del partido ante el Girona y este martes espera conocer los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió en la tarde del lunes. «Tengo la sensación de que hemos ganado un partido heroicamente, pero hemos perdido a un jugador igual de heroicamente», decía al final del encuentro un emocionado Roberto Blanco.

Preocupa la rodilla izquierda de Fran Cárdenas, de la que ya se ha roto una vez el ligamento cruzado anterior. Esa misma lesión también la ha sufrido en la otra rodilla. Esos precedentes hacen que cunda el pesimismo en el club verdinegro, aunque hay un halo de esperanza, ya que durante el viaje de vuela en autobús las sensaciones del jugador invitaban al optimismo. Las dudas se disiparán este martes, cuando se conozcan los resultados. «Tengo mucho apego a mi equipo y sé que estamos todos pendientes de esa rodilla que hoy nos ha guiado a ganar el partido», apuntó Blanco el domingo. «Esperemos que esté bien», añadió, «por él, porque es un chico que ha sufrido mucho y se merece todo lo bueno».

El de Cárdenas no es el único contratiempo del Cáceres. En Girona no jugaron ni Jorge Sanz (tampoco estuvo en Huesca) ni Jeff Xavier, y Paco del Águila no pudo disputar los últimos minutos por molestias en la rodilla que habitualmente lleva protegida con una rodillera.

Jeff Xavier sigue con molestias en los isquiotibiales y no jugó en Girona por precaución

Xavier, que no había jugado ante el Canoe y sí lo hizo el viernes en Huesca (23 minutos, 12 puntos y 3 rebotes), volvió a parar en Girona, sobre todo por precaución. Arrastra unas molestias en los isquiotibiales, se ha descartado la rotura, y podría volver para el duelo de este viernes ante el Lleida (Multiusos, 20.00 horas). Jorge Sanz se ha perdido los dos partidos por una inflamación en la parte anterior del pie.

Si el caso de Cárdenas acabara en los peores pronósticos, el Cáceres podría plantearse buscarle un recambio en la dirección del juego, aunque lo corto de la liga (solo quedan cinco jornadas) y lo bien encaminada que parece la permanencia podría llevar al club a tirar de su filial, el Torta del Casar, que este sábado termina la temporada.

Los partidos no son de 35 minutos

Pese a la victoria en Girona (74-75), Roberto Blanco dio un toque de atención a sus jugadores:«Una vez más, a falta de cinco minutos para el final, hemos vuelto a cometer un par de errores cuando estábamos ahí y se nos han vuelto a ir. Y ya me preocupa mucho, tengo la sensación de que los partidos duran 35 minutos para el equipo». Esta vez, analizó, hicieron un «acto de control» y jugando «inteligentemente» se han vuelto a meter. «Fran ha dirigido al equipo de manera sensacional, ha tomado unas decisiones increíbles y sus compañeros han aportado lo que necesitábamos», recalcó, de nuevo con el base en sus pensamientos.

«Como nos viene pasando en las últimas jornadas, somos un equipo que tiene que ganar siete veces. Espero que esto sirva para entender que esto dura 40 minutos y no 35 o 35 minutos, 59 segundo y 8 décimas». El Cáceres recibe este viernes al Lleida en el inicio de la segunda vuelta, que arranca con la permanencia bien encarrilada. Huesca (el día 30) y Girona (16 de mayo) también visitarán el Multiusos. Fuera debe jugar ante Real Murcia (24) y Canoe (9 de mayo), ya descendido.