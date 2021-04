La victoria del Villanovense frente al Rayo Majadahonda (0-2) en la tarde de este sábado obliga al Mérida a ganar en la presente jornada (12.00 horas) al Atlético Baleares, si no quiere verse descolgado de la pelea por acabar entre los dos primeros.

El triunfo serón provoca que los emeritenses sepan que no se van a acercar a menos de cuatro puntos de dicha posición, pero todo lo que no sea ganar en el Estadio Balear le descolgaría casi definitivamente de la lucha por el ascenso a 1.ª RFEF.

La expedición romana ha volado a tierras mallorquinas con la buena noticia de la presencia del centrocampista cacereño David Rocha, quien, seguramente, no está para jugar desde el inicio, pero es una alternativa de mucha calidad para el segundo tramo del choque de este domingo.

El propio Rivera, que no podrá contar por diferentes lesiones con Héctor Camps, Felipe Alfonso, José Gaspar ni Migue Garci, reconocía en la previa que no le gusta cambiar «lo que funciona y deja buenas sensaciones», por lo que podría mantener la misma disposición con doble pivote y dos delanteros arriba.

Potencial local

En teoría, el Atlético Baleares va a imponer mayor dificultad de la que puso el Navalcarnero, por lo que el técnico Romano podría optar por reforzar la zona ancha con Mario Robles en detrimento de alguno de los dos delanteros, seguramente, Dani García.

Por su parte, el cuadro de Xavi Calm ha sabido reponerse a la decepción de no terminar entre los tres primeros en la primera fase. Llega después de dos victorias consecutivas frente al Don Benito y al Villanovense, utilizando además el mismo once titular en ambos casos. Para este partido podría repetir por tercera vez ya que no presenta ninguna baja. Cabe destacar la dupla atacante formada por Vinicius Tanque y Manel Martínez, ya que son protagonistas, tanto en la faceta goleadora como en la asistente, de todos los goles de su equipo en los últimos partidos.

El técnico balear no cree, según ha apuntado durante la semana, que el conjunto romano «sea uno de los rivales más flojos, el Mérida tiene jugadores experimentados en la categoría, tienen buen equipo, nos querrá robar el balón, vienen de hacer un gran partido, tienen diferentes registros así que seguro que nos exigirán mucho».

Por todo ello, el Mérida tiene que intentar conseguir este domingo un triunfo absolutamente vital si quiere soñar. Y soñar es gratis, que diría el tópico, y sobre todo en el mundo del fútbol, siempre tan abierto.

ATLÉTICO BALEARES: René Román, Luca Ferrone, Pedro Orfila, Olaortua, Peris, Cañas, Armando, David Haro, Canario, Manel y Vinicius Tanque.

MÉRIDA AD: Javi Montoya, Rubén Valverde, Nacho González, Erik, Álvaro Barbosa, Carlos Selfa, Marc Carbó, Chirri Monje, Marc Fraile, Dani García y Jaume Tovar.

ÁRBITRO: Muresan Muresan. Valenciano.

ESTADIO: Balear.

HORA:12.00.