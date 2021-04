1 - Azuaga: Carlos Sánchez; Adame, Machado, Ruby, Neftalí (Rafael, min. 83), Samuel (Pablo, min. 68), Montenegro (Emilio Vaca, min. 68), Carlos Puyi, Barragán (Patri, min. 62), Torralbo (Mario Pérez, min. 83) y Espada. 1 - Extremadura B: Moi Ortega; Gato, Mohamed Camara (Javier Vargas, min. 58), Diego Felices, Tala, Gonzalo Rodríguez, Javi Parada, César García, Roberto Chiscano, Iñaki González y Dani Pérez (Marco, min. 73). Goles: 1-0: minuto 76, Torralbo. 1-1: minuto 83, Javi Parada, de penalti. Árbitro: Broncano Suárez. Amarilla a los locales Carlos Puyi, Patri y Carlos Sánchez; y a los visitantes Javi Parada, Mohamed Camara, Dani Pérez y David. Roja al técnico visitante, José Antonio Ruiz (min. 76). Incidencias: Estadio Municipal de Azuaga.

La victoria se le resiste al Azuaga en esta segunda fase. Esta vez la mereció ante un mermado Extremadura B (1-1) que, pese a las bajas, consiguió el empate de penalti en los minutos finales.

La primera mitad comenzó con ocasiones para ambos. La igualdad reinaba en el encuentro hasta que en el minuto 15 el Azuaga, por medio de Samuel, daba el primer susto al Extremadura. El rojiblanco mandaba el balón a la red, pero el colegiado anulaba el gol por fuera de juego. Las ocasiones se sucedían una tras otra. La tuvo también Espada con un disparo que se marchaba desviado.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro mantenía la dinámica ofrecida en los minutos finales de la primera mitad. Pocas ocasiones y mucho toque en el centro del campo. No fue hasta el 76 cuando llegó el primer gol. Tras una jugada magistral de Ruby en la que se lleva a toda la defensa, llega Torralbo desde la izquierda y le pega ajustado al palo corto para adelantar al Azuaga. Sin embargo, la alegría no duraría demasiado. A falta de ocho minutos para el 90, en el 82, Carlos Sánchez cometía penalti sobre el recién sustituido Marco González y Parada se encargaba de transformarlo. El marcador ya no se iba a mover más tras las tablas.

Con este resultado, el Azuaga encadena su tercer empate consecutivo y es colista (26 puntos) de su grupo en esta segunda fase. El Extremadura B, por su parte, se mantiene en puestos de playoff en la segunda posición (37 puntos).