Sin goles no hay paraíso. Ni, posiblemente, playoff. El Extremadura se ha quedado sin gol. Se le ha nublado el acierto en el momento más importante de la temporada. Y lo está pagando caro. Todavía sus aficionados y sus jugadores se frotan los ojos y tratan de encontrar una explicación para convencerse de por qué el Extremadura no ha hecho gol en los últimos 180 minutos. Ha completado sus dos partidos más brillantes de todo el año. Ha generado una cascada con más de 20 oportunidades de gol en los dos partidos. Seis de ellas clarísimas para anotar. Pero a la hora de la verdad, cero patatero en el electrónico.

«Claro que me preocupa porque es imposible ganar así un partido si no acertamos en tantas ocasiones», decía Manuel Mosquera. Hacía mucho tiempo que no se le veía al técnico gallego tan desesperado como después del encuentro ante el Dux Internacional. Posiblemente, sus palabras venían condicionadas por un partido en el que el Extremadura arrolló futbolísticamente al equipo de Villaviciosa de Odón, pero fueron los madrileños los que ganaron los tres puntos.

«Ha sido mucho castigo, eso está claro. Pero cuando tú tienes oportunidades y nos las marcas, esto puede pasar». Manuel también habló de las ausencias, pero no de nombres, sino de efectivos. Reconoce que está corto en la plantilla y que en los últimos minutos ante el Dux Internacional «nos ha terminado faltando energías». Queda por saber cómo va a encajar este golpe el vestuario, que se encontraba realmente mal tras el partido, decía el preparador azulgrana.

Pero, ¿por qué ha perdido esa esencial con el gol el Extremadura? Es difícil encontrar respuestas. Es evidente que los delanteros no terminan de enchufarse. Rubén Mesa, muy voluntarioso, pero carente de efectividad. Nando Copete, muy versátil, pero también carente de suerte. Ante el Dux, el Extremadura echó en falta a Kike Márquez, cuyo nivel de determinación de cara a portería es el más alto del plantel.

Gran final

Al Extremadura no le queda otra que pensar en los tres partidos que le quedan y, posiblemente, en ganar los tres. El primero es decisivo el próximo sábado, a las 18.00 horas, ante el Real Madrid Castilla en el Francisco de la Hera. Hay mucha expectación por ver el encuentro y se han retirado ya muchas entradas de gente que quiere ver a los mirlos blancos dirigidos por el carismático Raúl González.

El Extremadura anda nublado de cara al gol. Y necesita claridad para ver un futuro con más claros que sombras.