Máxima ilusión de cara a una nueva aventura., El flamante fichaje del Extremadura Arroyo, la jugadora hispano-brasileña Annita del Nero, afirma desde su residencia habitual en los últimos años en Molina de Segura (Murcia) que decidió aceptar la oferta realizada por el club extremeño, entre otras consideraciones, «porque será la primera vez que salga de casa, y todo el mundo me habla maravillas de Arroyo de la Luz».

Del Nero (1995, Pirassunungha, Sao Paulo, Brasil), llegó a España con apenas nueve años, en 2004, y desde el primer momento continuó con la práctica del voleibol, deporte con el que se inició en su país natal, aunque como ella misma indica, «fue en Murcia donde comencé de verdad con el voley de competición».

Tras militar en el UCAM Murcia, en el CV Elche y las dos últimas temporadas en el Algar Surmenor murciano en la Liga Iberdrola, la hispano-brasileña asegura que no le supone ningún contratiempo bajar un peldaño para militar esta campaña en Superliga Femenina 2 (SF2).

Todos los alicientes

En su opinión, «de la mitad hacia abajo de Liga Iberdrola y de la mitad hacia arriba de SF2, la calidad y nivel de los equipos son muy parejos». Afirma que está deseando que comience la pretemporada y el trabajo de preparación, «para coger ritmo de juego y competición», y añade que aunque «no destaco mucho a primera vista, sí suelo hacerlo por mi capacidad de superación y mi contínuo esfuerzo».

Asevera que ya vio en acción al conjunto cacereño en la Copa Princesa en el mes de enero pasado, «y la verdad es que, a pesar de no contar con su colocadora titular, me gustó mucho lo que vi». Asimismo, declara que conoce a la entrenadora de la escuadra arroyana, Flavia Lima, «ya me enfrenté a ella hace dos años cuando el jugaba en el Haris, y creo que está haciendo grandes cosas en la dirección desde el banquillo, todas las jugadoras la quieren y respetan».

Cuestionada por el apartado de juego en que más destaca, sin contar el pase, Del Nero reconoce que le gusta «mucho» la defensa en segunda línea, un rasgo táctico complicado de ver en una colocadora.

En cualquier caso, insiste en que decidió aceptar la propuesta del club que preside Adolfo Gómez «porque aparte de lo que conozco de él, todo el mundo, representantes, compañeras, me habla maravillas de Arroyo, y solo aspiro a devolver la confianza que han depositado en mí y llevar a cabo una temporada acorde con los objetivos del equipo».