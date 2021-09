Si el triunfo del Villanovense en su estreno liguero del pasado fin de semana en Ceuta ya generó una fuerte dosis de ilusión entre la parroquia serona para esta temporada, los de Juanma Pavón afrontan ahora el choque de este domingo ante el Vélez con la convicción de repetir victoria, pero esta vez ante la afición del Municipal Villanovense (19.00). Y de paso rascar si es posible algunos abonados más de cara a una temporada que se presenta con mucha expectación en Villanueva.

Los villanos, con su fulgurante estreno ante el Ceuta, confirmaron su candidatura para ser uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación con una victoria de autoridad ante los ceutíes. Sin embargo, Pavón pide calma y tener los pies en el suelo. Frente al Ceuta «se cometieron errores que hay que corregir», según el técnico, quien además reconoció en la previa que de la primera jornada no le gustaron los goles en contra y «los minutos en los que no tuvimos el control».

Delante estará un Vélez que será «un equipo muy complicado» y que además viene «herido», en palabras de Pavón. Los malacitanos perdieron en casa ante el Cacereño por 1-2. Un partido en el que a juicio del técnico del Villanovense «merecieron mucho más», pero que acabaron perdiendo por «errores puntuales». Añade, sobre el rival, que se trata de un equipo «muy parecido a nosotros» y asegura que el Vélez es uno de los equipos que más le ha gustado en este inicio de liga.

Está por ver si para este segundo partido de liga repite o no once, aunque en la previa de este choque reconoció que hay varios jugadores con molestias y que es probable que no pueda contar con ellos. Si bien, no quiso dar nombres para «no dar pistas al rival».

Este domingo será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en partido oficial. La última vez fue en la temporada 1978-1979 de Tercera División, en la que los serones se llevaron la victoria en los dos encuentros disputados.

Posibles alineaciones:

Villanovense: Ángel de la Calzada, Samu Hurtado, Espín, Moi, Lobato, Álvaro Clausí, Ángel Pajuelo, Roger, Álvaro González, Fran Viñuela, Sillero.

Vélez: Miguel, Fer, Bocchino, Portillo, Ocaña, Cervera, Zamorano, Gonzalo, Balta, Álex Camacho, Pablo.

Árbitro: Guillermo Mate Rincón (Castilla y León).

Estadio: Municipal Villanovense.

Hora: Domingo, 19.00.