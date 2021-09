Sumado un punto en el primer derbi de la temporada, «en un campo tan difícil como el Príncipe Felipe», como dijo Rai Rosa, el Coria ya centra sus esfuerzos en preparar su próximo compromiso, la visita del Villanovense a La Isla este domingo a las 18.00 horas. Y lo hace tanto dentro como fuera del campo, ya que desde este lunes ha empezado a lanzar mensajes para animar a su afición.

Unos 300 seguidores del Coria estuvieron con su equipo el domingo en Cáceres. Y dos semanas antes fueron medio centenar los que le acompañaron a Lepe para el partido ante el San Roque. Y en La Isla son más del millar los que le han animado en los dos partidos de casa. Para este el club celeste quiere aún más.

Y sobre el césped, Rai volverá a hacer hincapié en la necesidad de no cometer errores como los que le han costado goles tanto en los partidos ante el Córdoba como Cacereño. «Nuestros errores le dan vida a los rivales», se lamentaba el preparador el domingo, aunque rápidamente aseguraba que había terminado contento tras esos dos partidos. «Aprender de los errores nos va a venir bien para seguir creciendo».

En el apartado físico, el Coria trabaja en recuperar a Carlos García y Pedro Toro. Ninguno de los laterales ha podido debutar aún, dos ausencias que están «lastrando» la parcela defensiva, reconoció Rai. Sí espera el técnico tener disponible para el Villanovense a Adil Az, que se perdió el duelo del domingo tras sentir unas molestias en el tobillo el pasado jueves y se optó por no forzarlo. Y también se sigue analizando el problema de calambres que sufre Patxi Dávila, que aunque no le impide jugar, si acaba siendo molesto para el jugador conforme pasan los minutos y el día de Córdoba tuvo que ser sustituido. «Estamos viendo de dónde puede venir, porque no es normal».

Por otro lado, el Coria realizará este martes una jornada de puertas abiertas en el campo de La Isla a partir de las 16.00 horas destinada a captar jugadores para su cantera. Están llamados los niños nacidos entre 2014 y 2017.