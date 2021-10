El Villanovense visita este domingo la isla de La Palma, erupción volcánica mediante, para enfrentarse al Mensajero (13.00 horas). Y lo hace en un gran estado de forma tras lograr dos victorias en las últimas dos jornadas, igualando el arranque liguero con triunfos ante Ceuta y Vélez. Ahora, los triunfos ante Tamaraceite y San Fernando mantienen al Villanovense en la zona noble de la clasificación. Y es que después de sumar de tres ante estos dos equipos canarios, el objetivo de los de Juanma Pavón es el de intentar hacer lo propio en el Silvestre Carrillo, aunque el técnico onubense no se fía en absoluto de un Mensajero que se ha venido mostrando fuerte en su feudo, donde no juegan desde principios de mes.

El conjunto canario, no obstante, no llega en su mejor momento de resultados. De hecho, en los últimos cinco encuentros tan solo han logrado una victoria (0-1 ante el San Fernando) y vienen de empatar a uno ante el Cacereño, ocupando puestos de descenso con siete puntos en lo que va de temporada (eso sí, con dos partidos menos). Es por ello por lo que el técnico del Villanovense cree que será «un partido difícil» por las necesidades del rival y por lo particular del terreno de juego del feudo del Mensajero. «Es un campo de césped artificial, de dimensiones reducidas y con desgaste, por lo que tendremos que adaptarnos lo más rápido posible», esgrimió el preparador en la previa del encuentro. Pero la plantilla del Villanovense ya sabe lo que es jugar en unas condiciones muy similares. Hace 15 días, ante el Tamaraceite, la situación fue parecida, logrando una victoria por 0-1.

Imponer su juego

El propio Juanma Pavón destacó también la necesidad de que su equipo sepa imponer su juego y manejar el ritmo del partido, algo que les costó durante la primera mitad del duelo del pasado fin de semana ante el San Fernando en casa. «El Mensajero es similar al resto de equipos canarios e intenta ofrecer un ritmo pausado, por lo que debemos saber imponernos», recalcó.

Los serones, cuartos clasificados con 14 puntos, esperan poder lograr un triunfo que les de un nuevo impulso en los puestos altos de la clasificación en un partido en el que el técnico del Villanovense no introducirá demasiadas novedades. De hecho, afronta el partido con las mismas bajas que la semana pasada, es decir, el portero Sergio Tienza y el central Javi Sánchez, quien ya encara su tramo final de la recuperación tras sufrir una grave lesión de rodilla la temporada pasada. De hecho, ya trabaja con el resto del equipo y su regreso a los terrenos de juego está más próximo.

Así, todo parece indicar que en defensa, dados los buenos resultados de las últimas jornadas, con solo dos goles en contra en las últimas cuatro fechas, no habrá cambios. Samu Hurtado, Moi, Espín y Adri serán titulares. Donde puede haber más dudas es en la punta del ataque. De hecho, es ahí donde Pavón viene realizando más modificaciones a lo largo del curso. En este sentido, Rivera podría ser de la partida tras anotar ante el San Fernando en detrimento de Sillero. Sea como sea, donde tampoco habrá cambios será en el eje del centro del campo. Ahí, Pajuelo y Clausí se han hecho con la manija de la medular. Álvaro y Viñuela jugarán por banda.