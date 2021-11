Dicen que en los momentos de crisis también se encuentran grandes oportunidades. No tiene mucho dónde rascar el Extremadura UD ante el problema más grave de su historia, pero si en las últimas semanas tuviera que rescatar algo positivo en el verde uno de esos aspectos se concentraría en Javi Vargas, uno de los canteranos que ha tenido que debutar por las circunstancias y que está despuntando con muy buenas maneras.

Nacido en Villanueva del Ariscal, un pequeño pueblo sevillano a unos 15 kilómetros de la capital hispalense, el extremo andaluz comenzó entrando este año en las convocatorias obligado por las bajas del primer equipo y su eclosión le ha permitido afianzarse en la primera plantilla, no sólo como revulsivo, sino ahora también como titular.

Hablamos de un extremo con descaro, habilidoso, con desborde y, sobre todo, con mucho sacrificio. Peligroso hacia arriba y solidario hacia abajo. Un jugador completo que puede jugar en cualquiera de las dos bandas y que, en momentos puntuales, puede parchear incluso de lateral. Manuel empezó a llevarlo en las convocatorias y, hace dos semanas ante el Tudelano, revolucionó el partido con una gran segunda parte y siendo el mejor del equipo. El pasado sábado ante el Badajoz fue titular y volvió a ser el más destacado de los azulgranas.

«La verdad es que estoy viviendo semanas muy ilusionantes porque no contaba con esto al inicio de este año. Me ha llegado la oportunidad y quiero aprovecharla», reconoce.

Y es curioso, disfrutar cuando más está sufriendo el club. Para Vargas, como para todos sus compañeros, la situación es muy delicada, aunque a él ahora le preocupa tener minutos y ganarse más aún la confianza de Manuel. «En el partido ante el Tudelano en el Francisco de la Hera disfruté mucho con la gente. Estoy muy agradecido a Manuel porque es un entrenador que te exige, pero que te cuida mucho».

Vargas cumple su tercera temporada en Almendralejo tras jugar un año de juvenil y otro en el filial. Antes estuvo dos años en el Córdoba y en equipos sevillanos como el Tomares o el Mairena. Es sevillano y sevillista, siendo Ocampos su referente en Nervión. Aunque para ídolo, Andrés Iniesta. «Es el jugador en el que siempre me he fijado y para mí el gran referente». ¿Y dentro del Extremadura?«Hombre, aparte de Kike Márquez que es nuestro mejor jugador, me fijo mucho en Pastrana porque tiene mi posición y mi gusta mucho».

Sin cobrar

A dos días para que se active la huelga en el vestuario del Extremadura UD, los jugadores siguen sin tener noticias del pago de las nóminas pendientes por parte del club. Eso sí, hay determinados jugadores que confían en la palabra del presidente Franganillo y creen que abonará todas las mensualidades antes de que acabe la semana para desbloquear la huelga y que el equipo juegue el domingo ante el Dux Internacional. De momento, el partido sigue en el aire.