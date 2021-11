A por el más difícil todavía. Cada semana que pasa el Deportivo Don Benito juega contra sus rivales y contra sí mismo. Y es que los rojiblancos, que se miden este domingo al Xerez Deportivo (12.00 horas), acumulan ya siete partidos sin conocer la derrota y llegan al partido contra el cuadro andaluz en su mejor momento después de haber logrado su primer triunfo en casa ante el Vélez por 4-1. Además, por si fuera poco, de ganar el conjunto dombenitense igualaría su mejor racha de partidos consecutivos sin perder en la categoría. Todo un reto para los de Juan Carlos Gómez, que han viajado este sábado hasta Jerez con la mentalidad puesta en conseguir los tres puntos.

«Las rachas son siempre importantes y nos motivan», decía en la previa el técnico rojiblanco, aunque también advertía de que el Xerez será «un rival muy complicado», ya que no atraviesa un buen momento de resultados. De hecho, cuenta por derrotas sus últimos cinco encuentros, el último por 2-1 fuera de casa ante el Coria. Además, ocupan puestos de descenso con solo 11 puntos en las mismas jornadas. Los rojiblancos, por su parte, son novenos con 15 puntos, dos por debajo de los puestos que dan acceso a jugar fase de ascenso. En ese sentido, el técnico del cuadro calabazón señaló sobre el rival que «es una cuestión de dinámicas», en relación a la mala racha que atraviesa, y recordó que su equipo también pasó por «algo similar», al comienzo de la temporada.

Dos dudas

En el apartado de bajas, Gómez cuenta con las dudas de Lolo Pavón y Manu Miquel, que arrastran problemas físicos. Ahora, sobre arriesgar o no el técnico tiene claro que serán los propios jugadores los que determinen si están o no para jugar, aunque prefiere ser cauteloso.

En caso de que no puedan ser de la partida, cuentan con muchas opciones para tener hueco en la alineación titular Carlos López y Álex Jiménez. El centrocampista extremeño ha perdido protagonismo desde el cambio de sistema, por lo que podría tener una buena oportunidad para volver a ganarse la titularidad. El resto de la alineación será prácticamente la misma que logró vencer el pasado fin de semana al Vélez. No obstante, quizás Gómez introduzca alguna variante más, como la entrada de Raly o Ezequiel, aunque no parece del todo probable teniendo en cuenta el buen estado de forma por el que atraviesan el resto de jugadores de ataque del cuadro dombenitense.

El Don Benito llegará a Chapín este domingo siendo el tercer máximo anotador del grupo con 18 dianas. Unos datos que dan «mucha confianza», según Gómez, y que muestran «la mejoría y crecimiento que viene teniendo el equipo en las últimas jornadas», señaló ante los medios de comunicación.