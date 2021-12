Desde que el Mérida publicó el cartel anunciador del partido de este domingo (17.00 horas) frente al Cacereño con el lema ‘Un partido monumental’ en el que aparecen algunos de los monumentos más emblemáticos de ambas localidades, ya se dejaba claro que iba a ser el derbi extremeño del buen rollo. Además, en la previa del choque, en los alrededores del estadio Romano José Fouto,a partir de las 12.00 horas, habrá una convivencia entre ambas aficiones con paella gratis.

En el plano emeritense, lo más atractivo es el estreno del nuevo técnico romano, Javier Álvarez de los Mozos.En muchas ocasiones, cuando llega un técnico nuevo es complicado prever cuál será el primer once que ponga en liza, sin embargo,De los Mozos solo puede poner lo que tiene disponible, no se va a quebrar la cabeza, sin embargo, se encuentra con un problema en su centro del campo, ya que la pareja habitual formada por Artiles, el mejor jugador del equipo hasta el momento, y su escudero, Mario Robles, no podrán estar en el partido. El primero por un esquince de rodilla y el segundo sancionado por acumulación de tarjetas. A estas dos bajas hay que sumar las de Héctor Camps, Higor Rocha y Diego Parras.

Los sustitutos naturales para la zona ancha son David Rocha y José Gaspar. Talento cacereño para el centro del campo emeritense, pero con las dudas en el estado físico de ambos. Así pues, no parece descabellado que Lolo Plá pueda retrasar un poco su posición y haga la función como tercer centrocampista.

Aunque en el once titular no haya muchas alternativas, lo cierto es que De los Mozos tendrán un banquillo con alternativas, pues Emilio Cubo y Pedro Lagoa han entrado en la convocatoria, este último entrando por primera vezen la temporada.

Sea como fuere, el técnico emeritense afirmaba en la previa que «solo hay un plan A: ir a por el Cacereño», equipo al que describe como «muy peligroso ofensivamente, con mucha calidad arriba» y del que espera que le pueda «afectar» haber jugado el pasado miércoles torneo copero.

Impulso copero

Mientras tanto, en el Cacereño creen que, aun no habiéndose clasificado en el duelo copero ante la Ponferradina, el equipo verde ha salido reforzado por haber tratado de tú a tú a uno de los mejores equipos de Segunda.

«El Mérida se ha formado claramente para ascender. Han pasado algunas cosas, como la destitución de Juan, al que mando mucho ánimo y mucha fuerza», declaró el técnico verde, Julio Cobos, en a previa., recordando que «solo estamos separados por un punto» y que podrá ser un encuentro muy disputado y bonito entre dos buenos equipos.

A ello puede ayudar, dijo el de Valdehornillos, «un muy buen campo» y el ambiente que se genere en la grada del Romano José Fouto. «Esperemos que salga un buen día vaya mucha gente», dijo Cobos. Uche, con un problema en un tobillo, y Carlos Andújar, podrán ser las bajas de los visitantes.

«Hemos tenido un partido realmente malo, que es el del Villanovense. Hay que confiar en el trabajo que se está haciendo», manifestó el técnico del decano sobre lo acontecido hasta ahora. Desde luego que Cobos quiere variar las sensaciones que se dieron en el derbi del sábado anterior.

«La afición siempre se puede manifestar como quiera. Yo me centro en trabajar e intentar hacer las cosas lo mejor posible», dijo también el entrenador sobre el debate que genera alrededor de su persona y el equipo.

«Tratamos de recuperar a todo el mundo físicamente. Buscaremos el mejor once para competir este partido», afirmó también, subrayando que el objetivo real es el triunfo.

«El Mérida ha firmado muy buenos jugadores. Ha tenido muchas lesiones, pero viene pasando estos dos años a raíz de esto del covid. Algunas de ellas no terminan de explicarse muy bien», dijo. Y sobre su equipo, reiteró anteriores mensajes. «A mí me gusta soñar lo mejor para mi equipo. Nuestro objetivo tiene que ser salvar la categoría. Si logras esos puntos pronto, mejor. A estas alturas estar en la posición que estamos, todo el mundo lo hubiese firmado.