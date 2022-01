El Cáceres Patrimonio de la Humanidad comunicó este martes un positivo por covid-19 más a los dos sobre los que ya informó el pasado jueves, aunque su apuesta es por jugar el partido del próximo domingo en la pista del Palmer Alma Mediterránea Palma porque cree que podrá disponer de un número mínimo de jugadores para hacerlo.

El club no especificó qué miembros de su plantilla están enfermos, pero se puede asegurar que son el escolta Jaume Lobo, el alero Carlos Toledo y pívot Julen Olaizola. Son justamente los tres componentes del equipo que no están entrenando a las órdenes de Roberto Blanco, como ha constatado 'in situ' este diario esta misma tarde.

El ambiente en el entrenamiento que tuvo lugar en la pista central del Multiusos fue de normalidad e incluso de alegría. Los bases Jorge Sanz y Mateo Díaz, los escoltas Devin Schmidt y Manu Rodríguez, los ala-pívots Romaric Belemene y Duje Dukan y el pívot Ben Mbala se ejercitaron durante más de media hora a las órdenes de la preparadora física María Reina, que estableció distintos juegos en los que se mezclaba la actividad física y el tiro a canasta. Después llegaría el turno del técnico Roberto Blanco, que como es habitual dirigió la sesión sin quitarse en ningún momento la mascarilla.

Los cálculos del club pasan por llegar a tiempo al viaje de Palma de Mallorca con un número que oscilaría entre nueve y diez jugadores profesionales, siempre que no se produzcan más casos durante estos días. Poder contar con al menos dos entre Lobo, Toledo y Olaizola se considera factible. «Están recuperándose y, deseando una evolución favorable, no se descarta su presencia en el partido contra Palma», señaló la entidad verdinegra en un comunicado, en el que destaca que el resto de la plantilla «es apta».

Además, se podría echar mano de los componentes del filial, el Torta del Casar, como ya ha ocurrido varias veces esta temporada. En todo caso, la consigna interna es que en absoluto interesa posponer otro partido que además es en Baleares, con lo que ello supone a nivel organizativo. Está todavía pendiente recuperar el aplazado de Almansa, que, tras cancelar la fecha inicialmente programada del 28 de diciembre, en principio será el 19 de enero. Pero montar un viaje a Albacete es más fácil que hacerlo a las islas.

LA SITUACIÓN EN PALMA / También en Palma de Mallorca tienen sus propios problemas relacionados con la ola de ómicron. Por la mañana informó de que en las pruebas realizadas al equipo el lunes previas al inicio de los entrenamientos del equipo se detectaron dos positivos en el primer equipo.

«Se encuentran ya aislados en sus domicilios pendientes de confirmar positivo con PCR y cumpliendo con el periodo de cuarentena estipulado», añadía. El resto de jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma dieron negativo, «retomando así el trabajo en [el pabellón de] Son Moix bajo estrictas medidas sanitarias».

Al igual que el Cáceres, el Palmer Alma Mediterránea Palma se mantiene en contacto con la Federación Española de Baloncesto para saber que sucederá con los próximos partidos. Este miércoles se espera una reunión telemática con la presencia de representantes de todos los clubs.