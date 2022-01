Al Cáceres Patrimonio de la Humanidad le regresaron de repente los peores demonios de esta temporada con su amplia derrota del miércoles en la pista del Afanion Almansa (93-69). “Nos han barrido de la pista en todas las situaciones de juego, tanto defensiva como ofensivamente. No hemos sido capaces de entrar en ritmo de juego. Nos hemos ido con mucha facilidad del partido y nos hemos precipitados”, comentó Roberto Blanco tras el choque.

El análisis del choque que realizó el técnico verdinegro no tuvo paños calientes sobre el rendimiento y la actitud de sus jugadores: “Hemos tenido un inicio y un final de primer cuarto que realmente… No hemos sido el equipo que solemos ser y se ha empezado a ver un Cáceres muy desdibujado. En el segundo ha sido un poco más de lo mismo y la debacle ha sido en el tercero, aunque empezamos con un par de acciones buena. Ya es cuando hemos agachado la cabeza y es algo que me duele en especial. Durante todo la temporada hemos luchado hasta el último segundo y esta vez nos hemos rendido muy fácilmente y de manera muy progresiva algún jugador”.

Y es que pidió a su equipo “resetear y mirarse a sí mismo, ser fiel a lo que es”, mirando ya al siguiente compromiso frente al Covirán Granada el domingo. “Tenemos que seguir trabajando, pensando en el próximo partido para conseguir la victoria o al menos dar esa imagen que queremos todos del Cáceres”, señaló.

A vueltas con la pandemia

Blanco no quitó méritos al Almansa, calificando su actuación de “excepcional” y poniendo de relieve su “motivación” tras casi un mes sin jugar. “Ha sabido tener la fortaleza mental necesaria para un partido que todos preveíamos que podía ser muy igualado y que era muy importante de cara a seguir construyendo y creciendo”, añadió.

También realizó una reflexión sobre las consecuencias que está ocasionando la pandemia en la LEB Oro con un aluvión de aplazamientos, mostrándose de acuerdo con Rubén Perelló, el técnico del Almansa, que hace unos días aseguró que la competición estaba “un poco devaluada en algunos momentos”. Para el entrenador del Cáceres, “la unos equipos les afecta más y otros menos [el covid]. La fortaleza mental y física hay que trabajarla y hay veces que las tienes y otras que no. Afecta mucho a la planificación. Cuando tienes cuatro jugadores para trabajar les convences cuatro días, no tres semanas. A nosotros eso nos ha salido hoy. El equipo en casa contra Valladolid sí que tuvo esa garra, esa motivación extra, con ocho jugadores. Hoy, estando todos, pensamos que ya vendría alguien a sacarlo adelante. Eso es fruto de todos estos problemas que hay en la liga y en la sociedad en general. Ojalá se pudiera igualar todo y poder competir de tú a tú, pero esto es lo que nos toca”.