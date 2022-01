Un partido en las cinco últimas semanas, 20 días sin competir. Y por el camino, una racha de cuatro victorias consecutivas que el Cacereño tratará de llevar a cinco este sábado en su visita al Xerez Deportivo (Municipal de Chapín, 20.00 horas). Es el primero de los tres compromisos que los verdes tendrán en nueve días, ya que el miércoles 2 recuperan el encuentro aplazado ante el Vélez y el domingo 6 se miden al Cádiz B.

Nada de eso preocupa a Julio Cobos. Ni el tiempo de inactividad competitiva ni la carga de partidos. «Durante toda la temporada hemos visto que hemos cambiado jugadores y que normalmente siempre ha funcionado». Significa esto, como el mismo técnico dijo al final de la comparecencia previa al encuentro de este sábado, que todos los que están disponibles jugarán algo en los próximos tres partidos. De momento, para el encuentro en Xerez son baja Marvin, con su selección en la Copa África (el domingo Guinea Ecuatorial juega los cuartos de final ante Senegal), y Manu Mosquera tras darse un golpe en un tobillo durante un entrenamiento.

«Muchas ganas de competir». Eso es lo que hay en el Cacereño. Cobos lo dijo este viernes en varias ocasiones consolándose con que al menos se ha podido recuperar completamente en estas semanas de parón a los tocados:Carlos Andújar, Carlos Fernández y Javi López. La inactividad, eso sí, les ha pillado en un dulce momento de forma que ahora debe reactivar.

El duelo ante el Xerez será el primero de la segunda vuelta para el Cacereño, un periodo en el que Cobos sabe que conseguir puntos va a ser más difícil. «Cada vez queda menos tiempo para cumplir los objetivos y todos vamos a intentar apretar más».

En Xerez espera Cobos a un equipo herido, que no está obteniendo los resultados deseados, pero del que no se fía. «Nos van a apretar mucho, es un equipo intenso en su casa, donde presiona bien, muy bien. Si no estamos listos, vamos a sufrir, aunque creo que en este sentido los hemos estudiado bien. Hay que intentar hacer el partido que a nosotros nos interese».

En la primera primera vuelta se impuso el CPC (2-0) en un duelo condicionado por la rápida expulsión del Camacho (min. 24), que ahora será baja por lesión, al igual que Javilillo y Máyor (este por sanción).