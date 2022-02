Llega el Acunsa Gipuzkoa al Multiusos este miércoles (20.45 horas) y, como se ha convertido en habitual cada vez que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad encara un encuentro, la duda está en saber si ofrecerá su versión buena o mala, que tanto distan una de la otra. Es este un equipo que explora a la perfección el tópico literario del doctor Jekyll y míster Hyde como dos caras bien distintas de la misma moneda.

Durante casi toda la segunda mitad del último partido, en la pista del Leyma Coruña, tocó la mala, la de una escuadra indisciplinada y perdida que acaba encajando una derrota grosera (74-55).

¿Qué le pasa al Cáceres en esos tramos fatídicos? Su entrenador, Roberto Blanco, aireó este martes su teoría: «Nos pasa cuando no nos encontramos cómodos en defensa y en ataque a continuación hacemos un mal tiro dos veces seguidas. A la tercera ya te olvidas de la defensa y solo piensas en hacer un tiro para solucionarlo». Su equipo es «mentalmente fuerte cuando la situación está igualada, pero cuando no es así, cambiamos el chip e intentamos cambiarlo en ataque. Tenemos que concienciarnos de que la defensa es nuestra llave y estar centrados ahí, por cuando no es así, en ataque nos entran prisas y nos vamos del partido por completo».

La reflexión es el pórtico para una cita sin duda complicada, aunque el rival esté quizás algo por debajo de lo que se espera de un equipo que llega desde la Liga Endesa. Su balance es de 9-7, solo un poco mejor en porcentaje de triunfos que el del Cáceres (9-8). Los verdinegros ya consiguieron ganar en San Sebastián en la segunda jornada (74-76).

«Tienen facilidad para llegar a los 90 e incluso a los 100 puntos. En su plantilla hay muchos jugadores con capacidad para tirar de tres y romper los partidos. Son vistosos de ver, muy alegres, muy compensados. Debemos estar muy metidos para que no sucedan cosas como las que nos pasaron en Almansa y Coruña», analizó Blanco. Destacó a sus dos bases, Aegir Steinarsson y el exverdinegro Aitor Zubizarreta, a quien elogió especialmente como «uno de los bases números 1 de la liga». También mencionó «el nivel defensivo que aportan [Xavi] Oroz y [Mikel] Motos» y «la calidad de [Charles] Barton, [Kyle] Mallers, [Ben] Simmons y [Domagoj] Proleta». «Es un equipo hecho para anotar», resumió.

El técnico placentino esperó más público en las gradas. «Siempre me apena no ver a más gente por el calor que nos da. Aunque vengan 500 a un pabellón de 6.000, en la pista se nota cuando el partido está igualado. Es un plus», indicó, lamentando la coincidencia en horario con el Cacereño-Vélez de Segunda RFEF.