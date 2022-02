«Estoy un poco sorprendida. No sé si hay un poco de magia con esa unión que hicimos el pasado verano. Esa unión funciona, está bastante claro». Lo dice, feliz, Rosa Montes, presidenta del Cacereño Femenino, cuyo equipo es segundo en la Liga Reto Iberdrola. «Es algo histórico. El acuerdo nos ha traído suerte. Ahí estamos luchado arriba y los dos estamos haciendo un temporadón». Lo afirma por su parte, orgulloso, Carlos Ordóñez, máximo dirigente del Cacereño, que también es segundo clasificado en la Segunda RFEF.

Es evidente: el acuerdo de vinculación entre los dos clubs (guardando el anterior Femenino Cáceres su propia estructura orgánica) está siendo un revulsivo extraordinario, al menos en resultados positivos. Ambos tienen opciones, incluso, de ascenso. En un caso, a la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, o para estar presente la temporada que viene en una nueva división que se va a crear, y para lo que habría que clasificarse entre el segundo y quinto puesto. En el del masculino, el suculento premio sería alcanzar la Primera RFEF.

«Sería una alegría impresionante, la mejor lotería que me podría tocar. Que el nombre del Cacereño se vea en dos ascensos sería la mayor alegría que me podría dar Dios», no duda en proclamar, enfático, Ordóñez. «Es nuestro objetivo. Está complicado porque hay equipos fuertes, pero ahí estamos, arriba. Estoy contentísima. Ha sido un fin de semana de chapeau», comenta Montes.

La presidenta va un poco más allá: desearía que las dos partes siguieran de la mano en el futuro, incluso para siempre, y esa vinculación, que debe renovarse cada cierto tiempo, se prolongara para que ambas puedan beneficarse mutuamente. «Llevamos el escudo del Cacereño de toda la vida en la camiseta. Me acuerdo de mi padre, que falleció hace dos años y que es por quien estoy yo aquí desde entonces», agrega con voz rayana en la emoción.

Çon algunos meses de diferencia, también acumula ese tiempo al frente del CPC Ordóñez, más satisfecho que nunca después de que la afición se volcara incluso en la carpa que ha gestionado el club en los Carnavales. El triunfo ante el Tamaraceite, que se pudo ver en pantalla gigante, fue la guinda del pastel. «Le doy las gracias a los mil que estuvieron arropando al equipo. Ha sido un fin de semana perfecto», dice, antes de subrayar que el escenario estuvo «a reventar», también a lo largo del resto de días. «Los chavales me han dado las gracias. Estamos necesitados de fiesta, de fiesta de verdad, no medias tintas. La palabra Cacereño ha estado en el ocio de la ciudad y hay que estar orgullosos».

Con cautela

Precisamente ambos apelan a la tranquilidad para digerir lo que le está pasando alrededor de los equipos. «Yo tenía mucha confianza de que todo nos podía salir bien. Las chicas están luchando mucho y la visibilidad que le estamos dando al fútbol femenino está siendo es importante. Yo le estoy dando propaganda y ya estoy metiendo en el tema para que vengan a mis compañeros de trabajo. Estamos todos muy emocionados», dice la dirigente, técnico de laboratorio en Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara.

Montes enfatiza sobre la feliz coyuntura. «Tenemos que conseguir más aficionados, la grada queremos sea fundamental», y lanza el mensaje de complicidad a las jugadoras del equipo que entrena Ernesto Sánchez. «El cariño que les doy y el cariño que me tienen es grande. Yo intento darle empuje y ellas me dan una emoción tremenda con sus buenos resultados. Disfruto muchísimo».

Sobre las claves de la buena marcha, apunta una fundamental: la cohesión grupal. «Están todas a una. Tienen una gran fuerza y se apoyan unas a otras. Es increíble, van todas a una. Se tienen tanto cariño y se tratan tan bien que todo ello creo que es la clave de su progresión. Juegan todos los partidos como si fueran finales», resalta la presidenta.

Carlos Ordóñez asegura que hay contacto entre las dos partes, pero aclara: «ese tema del ascenso es tabú porque no queremos ilusionarnos con cosas que después no sucedan. Es mejor tener los pies por encima del suelo, pero ojalá lo consigamos los dos equipos. Sin embargo, el fútbol, en cualquier momento, te puede dar un giro. Hoy estás segundo y en tres semanas puedes estar sexto. Hay que seguir trabajando. Cuando queden pocos partidos, veremos lo de los playoff como ahora vemos la permanencia. Ojalá ascendiéramos», recalca.

El empresario añade: «nadie lo podría haber imaginado a estas alturas estar en este puesto» y particulariza en el equipo de Segunda RFEF. «Es una competición muy dura y cualquier equipo te puede mojar la oreja y es complicado y se está viendo que somos muy duros y robustos y que sabe defenderse. Cómo no hablar también del excelente portero que tenemos, Bernabé y que nos está salvando en algunos partidos, pero es su trabajo. Entre él y el resto nos están alegrando mucho es un orgullo estar ahí», apunta.

Ordóñez afirma que el grado de dificultad de jugar bien a domicilio es considerable. «Los partidos no son fáciles y fuera menos. Son campos pequeños, césped artificial en mal estado y para nosotros es difícil. Estamos acostumbrados al Príncipe Felipe con unas dimensiones grandes y un césped en muy buen estado. El juego que hacemos es distinto y los equipos sufren, especialmente los canarios, que tienen esos campos diferentes».

Sobre la coincidencia de horarios, que el próximo domingo vuelve a darse (el del equipo masculino ante el San Fernando es a las 11 y del femenino ante el Pozoalbense a las 12), comenta. «Es un fastidio que coincidan, pero es inevitable. Por ejemplo nos pidieron desde el San Fernando adelantarlo una hora por el tema de vuelos. Con los canarios es complicado y hay que ceder y adaptar los horarios», dice, para añadir que «no sé sí podía el femenino plantear otro horario. Nosotros no podemos. Ellos tendrían que verlo», comenta.

Hay una lectura en positivo en el fondo del problema. «Cada vez va más gente al femenino, sobre todo si no coincide tampoco con el baloncesto u otro partido de fútbol. En una ciudad con tanto equipo es difícil que no pase. También está el Diocesano… es difícil», agrega. En cualquier caso, la felicidad domina. Cacereño y Cacereño Femenino están haciendo historia... juntos.