Gonzalo Barroso, capitán del Don Benito, anuncia su retirada

Gonzalo Barroso se retira. El eterno capitán, el canterano, el amigo, el profesional y el ejemplo. Todo en uno. El ‘8’ rojiblanco, tras 11 temporadas vistiendo la elástica del Don Benito de manera ininterrumpida, anunció ayer su adiós al equipo de sus amores tras toda una vida futbolística dedicada a él. «Es una decisión difícil, pero llevo meditándola algún tiempo y es el momento de colgar las botas», comenzó diciendo en un escueto discurso ante los medios de comunicación, directiva del club, compañeros y cuerpo técnico en el Vicente Sanz.

A sus 32 años, Gonzalo cree que ha llegado el momento de parar y tomar un respiro. Por eso ha decidido dejar sus dos grandes pasiones: el fútbol y el Don Benito. «Combinar el fútbol, la familia y el trabajo me generan un estrés de vida que me lleva a tomar esta decisión», dijo visiblemente emocionado. Eso sí, desde su punto de vista cree que se trata de una «decisión acertada», aunque le hubiera gustado que se hubiese dado en una situación deportiva del equipo distinta. «Aún no estamos salvados, pero estoy seguro de que la afición nos dará ese último aliento que necesitamos para conseguir el objetivo», esgrimió el todavía capitán del Don Benito. Pero no solo se acordó de la afición, sino también de «todos» los compañeros y entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera. «De todos he aprendido», apostilló. Sobre la directiva actual tuvo palabras de agradecimiento hacia su trabajo, sobre quienes dijo que su esfuerzo y constancia han «levantado al Don Benito de la nada cuando estaba en cenizas».

Decisión meditada

La de Gonzalo Barroso es una decisión meditada, pensada y reposada. De hecho, sus propios compañeros se enteraron el pasado jueves. Algunos, dentro del vestuario, lloraron al conocer que el ‘8’ cuelga las botas. Ya las ha colgado. Sin esperarlo, el de Montijo de hace dos semanas fue su último partido. Una lesión privará a Gonzalo de despedirse del Vicente Sanz defendiendo el escudo del Dépor. Esta temporada, tanto con Juan Carlos Gómez primero, como con Roberto Aguirre después, Gonzalo ha sido un fijo en las alineaciones del Don Benito. Este año ha jugado un total de 30 partidos, sumando más de 2.600 minutos y siendo uno de los futbolistas con más participaciones jugado de la plantilla.

Canterano

Gonzalo Barroso se formó en las categorías inferiores del Don Benito, donde siendo juvenil dio el salto al primer equipo de la mano de Agustín Izquierdo. Por aquél entonces, su juventud y desparpajo llamó la atención del Almería B, club en el que también militó para después pasar por el Jerez CF y luego volver al Don Benito en 2011. Desde entonces, Gonzalo solo ha vestido la zamarra dombenitense hasta el día de hoy.

Por ello, desde el Don Benito destacan su «honradez, carácter luchador y amor incondicional por estos colores» y le agradecen su «trabajo por y para el club, sus valores y pundonor durante toda su trayectoria», publicó el club en un comunicado.