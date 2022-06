El FC Barcelona ha anunciado la renovación de Sergi Roberto por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023. Finalmente, tanto club como futbolista han llegado a un entendimiento para su continuidad, y le ha fijado una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Sergi ha llegado a las oficinas del club este viernes por la mañana con su pareja, Coral Simanovich y con su representante, Josep Maria Orobitg. Después de algo más de 30 minutos, el futbolista salía de las oficinas tras haberse reunido con b y rubricar su firma en el acuerdo que amplía su vinculación con el club.

"Ha ido muy bien. Contento, muy contento", ha declarado a su salida ante los medios presentes.

"Xavi me dijo que dejara atrás la lesión y que me operara y desde el primer momento me mostró confianza. Les devolveré la confianza con resultados en el campo", ha declaraba el futbolista a la televisión oficial del club. "Llevo media vida en este Club y espero volver a disfrutar y devolver la alegría a los aficionados. Tenemos que estar todos unidos y aportar nuestro granito de arena".

El acuerdo supone una importante rebaja salarial en el contrato del '20' azulgrana, y su continuidad, que se daba por descartada meses atrás, también ha sido posible por la voluntad de su entrenador, Xavi Hernández, de poder contar con él la próxima temporada.

El nuevo acuerdo es de cinco ‘kilos’ brutos por temporada, una reducción de más de la mitad de su último acuerdo. Los variables también se han visto reducidos.

Cabe recordar que las posturas de Sergi Roberto y Barça necesitaron mucho tiempo para encontrarse en un punto común. El club blaugrana no estaba dispuesto a satisfacer las pretensiones iniciales del tercer capitán y las negociaciones llegaron a romperse, tal como confirmó el mismo Joan Laporta públicamente. Los agentes del jugador, a petición del mismo, retomaron las conversaciones unos meses después con el objetivo de llegar a un acuerdo.