El Mérida sigue haciendo piña

El Mérida está llevando a cabo la presentación por parejas de los nuevos fichajes en las sedes de algunos de sus patrocinadores. Los últimos han sido Lluis Llácer y Mohamed Kamal, y todos coinciden en que las sensaciones de estas primeras semanas son que «se está haciendo un gran grupo». Tras los dos amistosos en Don Álvaro y en Arroyo de San Serván del fin de semana pasado, este sábado sube el nivel del rival, pues el cuadro de Juanma Barrero viaja hasta Lepe para enfrentarse al San Roque (Segunda Federación) a partir de las 21.00 horas, en un encuentro que podrá verse en directo a través de extv.es.

En el capítulo de fichajes, si se cerrara antes del viaje la cesión de David Larrubia, el canterano del Málaga viajaría a tierras onubenses con el equipo.

En su presentación, Lluis Llácer ha reconocido que «vengo con mucha ilusión de afrontar este reto sabiendo a la altura a la que tenemos que estar respecto al club y a la ciudad». Su decisión por Mérida se ha fraguado «sobre todo por la confianza desde el primer momento. Fue muy rápido y primaba sentirme importante». Con respecto a las expectativas del equipo, «podemos llegar donde nos propongamos, hay muchos equipos con mucho nombre, pero cualquiera en esta categoría puede plantar cara. De momento, lo que llevamos es adaptarnos a los compañeros».

Por su parte, Kamal, uno de los veteranos de la plantilla, afronta «con muchísima ilusión y ganas». Con gran experiencia en Segunda B, pero llegado desde la Segunda Federación, analiza la categoría de esta temporada afirmando que «son los buenos equipos de Segunda B que suelen estar en la primera mitad de la tabla». Con respecto a su fichaje, uno de los primeros en saberse, explica que «fue una charla normal, tenía contrato en vigor (con el Cacereño), lo dejamos aplazar hasta que llegamos a un acuerdo. Primero fue saber mi situación, lo dejamos pasar un tiempo hasta que nos sentamos y lo cerramos».

En relación a la disposición táctica en el centro del campo, «toda mi carrera he jugado en esas posiciones, lo nuevo es coger los conceptos que me diga el míster», y en ese sentido, la gran competencia existente en la zona ancha, entiende el ex del Cacereño que «lo mejor que puede haber es tener una competitividad día a día porque hace que el equipo crezca y es importante para que estemos todos enchufados».