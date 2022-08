El Mérida endurece su calendario de amistosos: visita al Córdoba

A falta de algo más de dos semanas para que empiece la competición en Linares, el Mérida empieza a endurecer su pretemporada con dos partidos «más exigentes que nos van a dar más argumentos», reconoce el director deportivo del club, David Rocha.

El primero será este miércoles a partir de las 21.00 horas en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba (televisado por Córdoba CF TV), y el segundo ante el Cacereño en el Príncipe Felipe el sábado a partir de las 20.30 horas. «La planificación era empezar con partidos casi de entrenamientos y ahora son partidos parar ver más cosas y el nivel más cercano que el equipo puede dar», añade. Con respecto al choque en la capital andaluza, Rocha lo define como una «prueba supercomplicada y supercompetitiva, prueba de fuego para demostrar cosas».

Antes de estos encuentros, la conclusión más optimista que saca es «la predisposición de los jugadores y el gran grupo que se está haciendo». Aprovechaba también el acto de presentación de David Larrubia y de Busi para hacer un llamamiento a la afición (ya se han superado los 1800 abonados) para que «se suban al barco. El club está haciendo un esfuerzo enorme, estamos ante un futuro muy bonito con partidos muy atractivos en el Romano, que no esperen a que se lo cuenten y que sean ellos los protagonistas de esta película».

LA PRESENTACIÓN

Con respecto a los protagonistas, a Larrubia lo definía como un futbolista «con mucho desborde, diferente a lo que tenemos. Tiene un futuro espectacular». En este sentido, el propio futbolista cedido por el Málaga reconocía que «vengo con muchas ganas de demostrar el jugador que puedo llegar a ser. Para mí es un reto muy importante, creo que si hago un buen año, puedo dar un gran salto y volver al Málaga, creo que el Mérida me puede dar ese salto, así me lo han hecho ver». Precisamente el gran interés del director deportivo «me lo puso tan fácil que no me lo pensé». A pesar de ser el benjamín de la plantilla «el grupo humano me ha acogido perfectamente y la verdad es que es lo que más me ha sorprendido del equipo».

Por su parte, Busi «es una apuesta del club» y llega «muy ilusionado con el año y seguro que vamos a estar arriba dando guerra». El ex del Navalcarnero, con el que disputó el playoff de ascenso a Primera Federación, se define como un centrocampista «de realizar muchos esfuerzos, correr mucho por todo el campo y luego tratar bien el balón» y reconoce encontrarse «más cómodo de interior, el año pasado jugué casi toda la temporada ahí». Es su primera experiencia fuera de casa: «tenía muchas ganas de salir de Madrid, la ciudad es muy bonita y me encuentro muy contento». En relación a la competencia en la zona ancha, entiende que «es sana para todos». H